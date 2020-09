Un sistema de partidos anómalo y perverso

Para acabar con la oposición en Morelos hicieron un régimen de partidos como si fuera piñata, todos tienen su cachito, y se comen a todos los que mandan, y a los chiquitos los maicean, es un sistema anómalo, perverso, tonto de partidos políticos, afirma Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a dirigir el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en entrevista exclusiva con El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla, al referirse al universo electoral morelense que permite que en la boleta local de 2021, aparezcan 20 partidos políticos.

Esa abundancia aparente de opciones, para Muñoz Ledo es una patología de la democracia; se abusó del derecho de asociación y “se creó la inmunda partidocracia, que afortunadamente salvamos ya con un partido mayoritario, con defectos. En todo el mundo hay una coalición mayoritaria, puede haber, para respetar la pluralidad, partidos pequeños, pero debe haber un diseño de partidos que permita la pluralidad y democracia. Lo que pasa en Morelos es el migajonismo de los partidos, eso se quita en dos vueltas: elección distrital de diputados a dos vueltas”, recomienda el también experto en diseño de sistemas partidistas,

Al pronunciarse por fortalecer y cuidar las alianzas partidistas, Muñoz Ledo asegura, “ahí en Morelos avanzamos, con los miembros de la alianza, con mi querido amigo Hugo Eric Flores de Encuentro Solidario, desde luego, a mi amigo Cuauhtémoc Blanco, gobernador; y con el PT también, porque hay fundamentalmente una política de alianzas”, pero estas coaliciones no pueden ser sólo por pragmatismo, la situación a la que voy a enfrentar es un partido con una disputa entre el pragmatismo y la ideología. Lo de Morelos es muy claro: hubo un gobernador del PRD y se acabó el PRD, no digo más ni ofendo a nadie, ya saben ustedes lo que pasó con un tabasqueño importado. El PRD se fue desvaneciendo y lo fueron cooptando, igual que a los otros gobernadores priistas del siglo XX, se comieron a sus partidos. Obviamente que el pragmatismo los destruyó, los desmembró regionalmente.

Y apunta, si hay figuras regionalmente, y no hay partidos, eso se llama cacicazgo, a los partidos hay que plancharlos porque si no tienen democracia hay grumos. Si sólo crece la figura del político y no el partido, se rompe el equilibrio. En Morelos está descuidado el campo, la capital es un vaivén de cosas, hay que hacer un partido de veras; el pragmatismo del bueno, no está reñido con la ideología, es teoría y praxis.

Recuerda a la socialdemocracia, donde ha militado y en la que cree, y afirma que un partido debe tener una ideología definida, que tenga debate y que decida en cada estado y región, una línea más o menos clara para resolver los problemas complejos. “Como no hay un partido de izquierda que abarque todo Morelos, aquí tenemos una coalición, yo le estoy dejando recado a Hugo Eric Flores, y desde luego al PT, pues hagamos alianzas, hay que dialogar con todos, estado por estado, debe haber espacios para todos porque ni un partido ni una alianza pueden desvanecerse en favor de sus aliados, tiene que haber un pacto”.

No tenemos esa cultura política porque aquí se ha tratado de componendas, concesiones, y moches. eso es lo malo de la política, hay que adecentarla, insiste mientras recuerda el grito de sus simpatizantes “Morena decente, Porfirio presidente”. Hacia allá voy, asegura, sin dar un salto mortal, sino procurando la evolución, pero sí romper con eso a través de la política, el conocimiento, la conciliación, y sobre todo la ley.

Y adelanta que su postura ya tuvo efecto en algunos sectores. “Se asustaron porque me empezaron a meter la mano en el partido, se empezó a meter por el país y le dije, mira Marcelo, si te destapas para la presidencial, y ya se está destapando, vas a hacer un sexenio corto para Andrés Manuel, porque cuando tú te destapes y tengan ustedes el control de los diputados en todo el país, la gente se va a ir contigo y le vas a hacer un profundo daño al gobierno y un profundo daño al partido, y un profundo daño a la cuatroté. Si desvías de los estatutos el partido, podrás ser secretario de Relaciones del país o de Relaciones Interplanetarias, pero del partido te vas, claro si yo no pongo orden quién va a poner. Voy a hacer una comisión de orden y justicia fantástica para que no se jurisdiccionalicen las decisiones del partido, cualquiera se queja y se va al Tribunal (Federal Electoral), luego se meten con nosotros y se quejan, se requiere orden interno. Una comisión de honor y justicia yo creo que hace mucho tiempo debía existir en Morelos.

El INE debe fajarse los pantalones

El Instituto Nacional Electoral (INE), debe fajarse los pantalones y ejercer todo el poder que le da la reforma del 2014 para, en coordinación con la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) para enfrentar “con determinación y pantalones el lavado de dinero”, asegura.

No se trata de que Muñoz Ledo desconfíe de la autoridad electoral, a la que tiene fe en materia de padrón y conteo de los votos, “no puede decirse de manera alguna que propicia el fraude electoral”, afirma. Pero quien ha sido dirigente del PRI, PRD y ahora cree “soy el bueno para presidir Morena”, considera que la autoridad electoral se queda corta porque no quiere ejercer su poder. El INE es confiable si lo ponemos en cintura, su se pone los pantalones. Lorenzo Córdova, el Consejero Presidente, es “una persona buena pero no quiere usar el poder porque guarda mucho las sutilezas”.

La solidez del movimiento

En la charla por videoconferencia, el político de 87 años hace irremediables flashbacks a una historia de la democracia en México de la que ha sido protagonista. La pregunta obligada, cómo hacer para que no se desbarate el partido en la pugna por la dirigencia inicia un largo pero fluido diálogo.

La primera misión es que la izquierda agrupada en el Movimiento de Regeneración Nacional, que aspira a presidir, no reviente, reconoce. Aunque cuando abunda rechaza que la fragmentación de la corriente aglutinante de izquierda que nació allá por 1988 haya ocurrido realmente, o por lo menos no de la noche a la mañana. Recuerda que el movimiento primero rompió con el PRI, con el partido hegemónico y con la izquierda contemporánea que era su cómplice. El PRD (Partido de la Revolución Democrática), tiene el mejor programa desde 90, el mejor que se ha escrito en México. Yo no veo que haya desaparecido, dice antes del recuento de las presidencias del PRD con Cuauhtémoc Cárdenas, el propio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador, La contaminación del PRD y los problemas de su organización electoral interna llevarían a la salida de quienes integraron el Frente Democrático Nacional en el 88, y fundaron al PRD en el 90, y ahora se reconocen como el Movimiento de Regeneración Nacional. “Si te digo que en 99 se empieza a resquebrajar el PRD, pero que en el 90 ganamos el gobierno de la Ciudad de México, pues hay una continuidad”, resume.

Y propone dos ideas fundamentales, un partido histórico porque somos una historia, incluido el enorme fraude del 88, pues desde entonces hemos sido mayoría, que no nos hayan reconocido es otra cosa; somos el único partido que ha llenado el zócalo, el único partido de masas, Y un partido con organización “somos mucho movimiento y poca organización”, asegura al enumerar, escuelas de cuadros, institutos de formación política locales, comités directivos aprobados por todo mundo. Porque la falta de organización se refleja en los números del Morena, “yo tengo diversas informaciones, todas ellas relativas, yo calculo que el partido tiene una directiva realmente organizada y operativa, sin mayores disputas en doce, máximo trece estados; me dicen que en 17, el que tiene el poder, pero el que no lo tiene me dice lo contrario. Luego, tenemos once estados en los que tenemos dos partidos, y en los demás o tenemos cinco o no tenemos ninguno”.

Se vale la crítica

El ejercicio de la crítica es fundamental para la democracia, porque una cosa es tu crítico y otra tu enemigo. Pero puedes disentir (recuerda a Arnaldo Córdova y Adolfo Gilly que llegaron hasta los golpes por una disputa ideológica). Y narra los grandes disensos que culminaron en programas políticos como el de Morena que rechaza la existencia de un pensamiento único. Por lo que se están preocupando (en Morena) es por la relación con Andrés (Manuel López Obrador), pero yo la que tengo es que venimos trabajando desde hace 30 años, él tiene una manera de pensar la política, le apuesta muchísimo a la de masas y es obvio, es el único mexicano contemporáneo que ha recorrido todos los municipios del país a pie; pero ya llegamos casi a la mitad del sexenio, entonces va a necesitar un partido que lo apoye.

Y asegura, para mí los dos valores de la izquierda son la búsqueda de la igualdad, y el pensamiento libre. Y con el presidente discutimos eso, es mejor que nosotros defendamos las tesis y que no esté saliendo (él) en la agenda. Muñoz Ledo rechaza un pleito del régimen con los científicos, cita miembros del gabinete. Sugiere un partido inteligente, digital, innovador y subraya, un partido de la razón: “la izquierda gana si tiene la razón, tiene que razonar, todas las teorías de la izquierda tienen la razón”.









