Un error, fusionar el Turismo y Cultura: artistas

Dentro del último periodo de sesiones ordinarias de la LIV Legislatura fue desechada la propuesta de separar las secretarías de Turismo y Cultura, luego de la abstención de siete diputados locales en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, lo que lamentaron promotores culturales.

Desde septiembre de 2020 diversos gestores y artistas morelenses impulsaron la iniciativa de separación de las secretarías, con el objetivo de garantizar la entrega de recursos, así como su transparencia en el área de Cultura, que, afirman, debe ser una prioridad para el estado.

Isabel Caccia, gestora cultural y productora artística, aseguró que con la unión de las secretarías de Turismo y Cultura, a partir del actual sexenio, sólo se ha beneficiado al rubro de turismo, dejando de lado la cultura. “La principal aberración que tenemos en materia cultura es esta unión, no somos lo mismo Cultura y Turismo, no se debe ver lo mismo y no hay gente competente a la cabeza de la Secretaría de Cultura”.

En septiembre de 2018 la recién nombrada LIV legislatura presentó ante el Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, mediante la cual se señalaba la intención de crear la Secretaría de Turismo y Cultura a fin de eficientar y racionalizar el ejercicio presupuestal.

Sin embargo, la artista, puntualizó que la Secretaría no ha logrado su objetivo, además de que en Cultura no cuenta con personal competente para hacer un trabajo digno.

Un claro ejemplo de la falta de capacidad y corrupción, indicó, es la Escuela de Iniciación Artística, La Vecindad, que pese a recibir para este año más de tres millones de pesos de presupuesto estrictamente para su funcionamiento pretendían cerrarla, así como el Centro Morelense de las Artes (CMA) que cuenta con una directora sin el currículum para estar al frente, “por politiquerías se impone a un directora”.