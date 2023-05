Un chisme, provoca nuevo pleito entre Gobernador y diputados

Sin ninguna prueba, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo se aventuró a decir que el costo de las magistraturas vacantes para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tienen un costo en el Congreso del Estado. Pero aclaró que es algo que, "es algo que ha escuchado entre los pasillos".

"No sé, por ahí en el pasillo dicen que están pidiendo de cuatro a cinco millones. Yo no lo estoy diciendo, pero es lo que he escuchado, y no se vale, ojalá y lo hagan bien, que estén conscientes de que muchos abogados piden una oportunidad de ser magistrado", mencionó el mandatario estatal en entrevista con medios de comunicación.

Blanco Bravo dijo que en torno a estas designaciones, existen intereses de por medio por parte de las y los diputados de la 55 legislatura.

"Yo lo he dicho muchas veces, ojalá que se tome en cuenta a la barra de abogados. Hay intereses de por medio".

Blanco Bravo mencionó que esperan a que la Fiscalía Anticorrupción tome cartas en el asunto y se investigue si esta situación de venta de espacios en el Poder Judicial es real o no.

"Ojalá y tome cartas en el asunto el fiscal anticorrupción, porque no se vale", señaló Blanco Bravo.

Congreso niega acusaciones del Gobernador

Ante las declaraciones del mandatario estatal, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Francisco Erik Sánchez Zavala negó que las magistraturas estén a la venta.

"Si hubiera pruebas que las presente, no puede quedar en una simple declaración, el Gobernador está obligado, que, si tiene pruebas que las presente... porque no se puede jugar así con estos cargos de alta relevancia para nuestro estado", dijo Sánchez Zavala.

Comentó que nadie se acercó a manifestarle su intención de querer ocupar las dos magistraturas vacantes en el TSJ y la que existe en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Incluso refirió que aún no se emiten las convocatorias, y en su momento revisarán los perfiles de quienes se inscriban y el proceso será público y transparente.

Refirió Sánchez Zavala que este tema debe ser prioritario de atender, porque a mediados de julio, el TSJ se quedará con la mitad de los magistrados.

Este no es el primer tema que provoca un enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, pues a finales de 2022 y hasta el momento el tema del presupuesto fue la punta de salida para esta contienda, asimismo la destitución del edil de Tetela del Volcán, y más recientemente la Reforma Electoral, de la cual, Blanco Bravo aseguró que no saldría durante esta legislatura.

Con información de Enrique Domínguez