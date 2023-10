Un centenar de negocios de Cuernavaca saldrían de la red de agua potable

Al menos cien negocios del Centro Histórico de la capital de Morelos están buscando cancelar su toma de agua, ya que no reciben el suministro del vital líquido por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), quienes a pesar de no cumplir con el servicio público, siguen cobrando, así lo informó Rodrigo López Laguardia, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servitur).

Dijo que los agremiados a la Canaco-Servitur reportaron que la afectación más grave en materia de suministro de agua potable es en la colonia Centro: "A los que les llega el agua tandeada, les llega con muy poca presión, lo que no permite que se llene la cisterna y se generan costos altos en la compra de pipas para poder cubrir la demanda".

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

López Laguardia indicó que reportaron ante el SAPAC, la existencia de comercios como restaurantes y hoteles que no reciben ni una sola gota de agua y los recibos les siguen llegando.

"Hacemos un llamado nuevamente a la autoridad, si no hay capacidad de surtir el agua por lo menos que no les cobren una distribución que no existe", dijo el presidente de la Canaco-Servitur en Morelos.

Comentó que existen negocios que están gastando hasta 15 mil pesos mensuales en la contratación de pipas.