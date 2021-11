Un "calvario" presentar denuncias por maltrato animal en Morelos

Presentar una denuncia por maltrato animal en el Estado de Morelos ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (Propaem) sigue siendo un “calvario”, pues en la mayoría de las ocasiones, las acusaciones de los ciudadanos son ignoradas, es más, ni siquiera se les asigna un numero de expediente.

El nuevo titular de esta área de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Carlos Saldívar Salazar, aseguró que en lo que va de este 2021 se elevaron el número de denuncias en comparación con años anteriores. Dijo que son alrededor de 300 las que se han recibido, pero que solo procedieron penalmente cuatro.

Sin embargo, para Vanessa Perbellini integrante de la Coalición por la Defensa de los Animales en Morelos, la cifra de acusaciones debe ser más alta, quizá el doble ya que no todas las querellas de los ciudadanos son recibidas por esa Procuraduría.

“No reciben denuncias, no porque no les lleguen; sí la gente denuncia poco pero de esas 300 debe haber por lo menos otras 300 que no aceptaron, que no recibieron o que no procedieron o no las admitieron en la pagina de internet. Aparte estamos viendo que no sirve de nada denunciar en Propaem sino sirve de nada”.

Los casos que la Procuraduría si admite no son adecuadamente atendidos, de acuerdo con Vanessa, pues se realizan pocas visitas y no se puede verificar que realmente las condiciones de los animales cambien. Por ejemplo, en una primera inspección verifican que se esté realizando un maltrato, después programan una segunda visita para decirle a las personas que cambien las condiciones de los animales.

Pero la población puede desamarrar al perro o gato, darle de comer, sin embargo en poco tiempo vuelven al maltrato y no hay una forma de vigilar que se cumpla con los apercibimientos como establece el propio reglamento de Propaem. Menos del uno por ciento de todas esas denuncias proceden penalmente.

“Las que el procurador dice que procedieron penalmente es porque los protectores de animales presionamos a las autoridades y no le queda de otra a Propaem que denunciar, porque sino entonces se verían muy mal”, aseguró Vanessa, lamentando que la situación no cambie en Morelos.

Finalmente mencionó que la ciudadanía tiene como opción presentar denuncias por maltrato ante el Ministerio Público (MP), aunque destacó que también en esa instancia se corre el mismo riegos de que las acusaciones sean ignoradas.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter

Local