Un 34% de lo funcionarios no se presentaron en las casillas

Con marcados retrasos desde una hasta cuatro horas se reportó la instalación de casillas en 12 municipios de la zona sur, donde además de las elecciones concurrentes para autoridades municipales, diputados locales y federales en el 4 Distrito Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), se sumaron las elecciones municipales de Xoxocotla.

El retraso se debió a que varios funcionarios no se presentaron a cumplir con su función y las personas de las filas se resistían a participar, lo que retrasó hasta 4 horas la instalación de las mesas de casillas y en la sede del Sistema de In formación de la Jornada Electoral hasta las 14 horas sólo se tenían reportadas como instaladas 502 de las 514, ante los problemas de comunicación de los Capacitadores y Asistentes Electorales.

Por la mañana, al trascender que el candidato a la presidencia municipal, Jorge Toledo fue amenazado con la colocación de una manta, se temió que pudiera afectar el proceso, sin embrago la instalación de casillas en el corredor de la zona sur poniente se llevó a cabo, con los retrasos que se dieron en la mayor parte de la zona sur.

Cabe destacar que desde que arrancaron los preparativos y capacitación de funcionarios de casillas se registraron hasta el 5 de junio un 34.4 por ciento de renuncias de funcionarios de casillas, por causas supervivientes, ya sea de salud y cuestiones laborales.

Las largas filas para votar dieron la impresión de que era mucha gente la que estaba participando, sin embargo después del medio día la votación fue a cuenta gotas, sin embargo siguieron esperando, temiendo un cierre hasta tarde, debido a funcionarios suplentes sin capacitación.

En Xoxocotla sin problemas ni confrontaciones se llevaron a cabo las elecciones del grupo de los 14 candidatos en el municipio indígena de Xoxocotla, instalándose las mesas de casillas en forma contigua, incluso iniciaron antes que las elecciones constitucionales.

Candidatos

En Jojutla, el candidato de Morena, Juan Ángel Flores Bustamante salió a votar por la mañana y se abstuvo de hacer declaraciones por la veda electoral.

En Zacatepec, el candidato a la presidencia municipal del PSD votó en la sección 870 de la colonia Benito Juárez; Mario Ocampo Ocampo, alcalde con licencia y aspirante a la diputación por el IX distrito por el PES, voto en Puente de Ixtla, en la sección de la colonia San Mateo.

En Tlaltizapán votó el alcalde con licencia, Alfredo Domínguez Mandujano, en la casilla de la sección 723 ubicada en la Escuela Primaria Federal General Prudencio Casas Rodríguez de la comunidad de Amador Salazar mejor conocida como Santa Rosa 30.

En Tlaquiltenango el candidato de Morena, Carlos Franco Ruiz, acudió a votar en la casilla del centro de esta cabecera municipal. El candidato a la diputación federal por RSP, Enrique Alonso Plascencia en la colonia los Presidentes, sección 736 tras emitir su voto, manifestó que el cateo quedó en el ridículo, ya que no encontraron nada por presunto vínculo con la delincuencia organizada.

Participación

La Jornada Electoral de este domingo 6 de junio tuvo un común denominador, que su arranque se retrasó más de una hora, específicamente la apertura de casillas, no solo en Cuernavaca, sino también en diversos municipios del estado.

Desde las 7:30 horas en varias zonas de la capital del estado se podía observar que los ciudadanos se aglomeraban al exterior de los puntos de votación en espera de ser los primeros en emitir su sufragio.

Las razones principales para este atraso, mismas que fueron confirmadas por la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá, fue el ausentismo de los funcionarios de mesa directiva de casilla, puesto que en ciertos módulos los ciudadanos, previamente seleccionados por el Instituto Nacional Electoral (INE), no llegaron quedando algunas casillas sin personal y por ende, paralizando el flujo de votación.

En entrevista, la presidenta de mesa directiva de casilla, Ania Tinajero, señaló que ante este hecho invitó al electorado que estaba formado a ser funcionarios de casilla, pero al ser, en gran parte, personas de la tercera edad, en un primer momento, no aceptaron, evitando que la votación no pudiera ni siquiera comenzar.

Para las casillas especiales, si bien no padecieron la falta de funcionarios de casilla, si hubo ciertos problemas de información, puesto que visitantes de estados, como Cancún, Sonora y Veracruz, querían votar en Morelos pero no pudieron hacerlo, ya que no correspondía a la circunscripción plurinominal número 4 en la que se encontraba la entidad, misma que fue establecida por el INE.

Pese a estas dificultades en el desarrollo de la jornada electoral, a decir de la consejera presidenta del Impepac, Mireya Gally Jordá, en Morelos había rebasado la media nacional en la participación ciudadana en la jornada electoral.

Con información de Susana Paredes