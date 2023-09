Ulises Bravo nombra coordinadora de Morena a Edi Margarita Soriano

Al concluir la sesión solemne de apertura del tercer año legislativo en el Congreso de Morelos, el delegado en funciones de dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ulises Bravo Molina informó que los integrantes de la bancada designaron a Edi Margarita Soriano como coordinadora, esto luego de que el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala no respetara el nombramiento de la diputada.

Fue el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Sánchez Zavala quien dio lectura a la conformación de los grupos y fracciones parlamentarias, y en el caso de Morena nombró como coordinador al diputado Alejandro Martínez Bermúdez y como vicecoordinadora a Macrina Vallejo Bello.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Asimismo, expresó que el grupo parlamentario de Morena quedaba integrado por los diputados y diputadas: Paola Cruz, Alberto Sanchez, Edi Margarita Soriano, Ariadna Barrera y Arturo Pérez Flores, omitiendo la adhesión de la diputada Mirna Zavala Zuñiga.

Sobre esto, Bravo Molina aseguró que la actual legislatura constantemente busca dividir a la bancada de Morena, violentado la organización interna del partido.

"No me voy a cansar... que respete, que no se meta en la vida interna de Morena", expresó.

En tanto a la adhesión de Mirna Zavala a la bancada de Morena, Sánchez Zavala explicó que fue declarada como diputada independiente, ya que no se siguió el procedimiento que marca la Ley Orgánica del Congreso de Morelos.

Finalmente, indicó que no cree que esta situación genere mayor división en la legislatura, al considerar que se conducieron conforme mandata la ley.