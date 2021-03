Ubuntofem nace en municipio de Jojutla

En Jojutla surge el colectivo feminista Ubuntofem, que significa sororidad. Integrado por quienes convocaron a mujeres a manifestarse este 8 de Marzo “Día internacional de la mujer”, decididas a iniciar un movimiento desde la zona sur, en demanda de una agenda política feminista, cerraron calles, hicieron marchas y se pronunciaron contra la violencia, feminicidios y en demanda de una agenda política feminista.

Este año las manifestantes fueron jóvenes universitarias, que llegaron vestidas de negro con paliacate verde y una que otra con paliacate morado, la cita fue a las 7:30 horas en la explanada del zócalo y cobijadas por la sombra de las palmeras convirtieron las cajas de cartón en carteles, los trozos de madera en más de 20 cruces pintadas de color rosa.

La Plaza de la Soberana Convención Revolucionaria fue testigo del surgimiento de este nuevo movimiento feminista que se autodenominaron “Ubuntofem”, una palabra africana que significa lealtad y que para ellas es sinónimo de Sororidad.

Una de las organizadoras nos reveló: “Hemos pasado por un proceso de construcción muy intenso en los últimos años, y este es un movimiento nuestro, que sabemos no hay en la zona sur, las pocas niñas que participaban en los pocos eventos que había se concentraban más en Cuernavaca y queremos decirles que nosotras también contamos y tenemos que incidir y decidir qué hacemos, además de que con la pandemia evitan tener que ir a concentraciones fuera de esta región.

“No vamos a apoyar a ningún partido, a ningún candidato, vamos a apoyar la iniciativa, nos pronunciamos por una agenda legislativa feminista, que aborde primero nuestro derecho al aborto legal, que vaya de la mano un programa de educación sexual, necesitamos reformas a los planes de estudio, porque no puede ser que a los 21 años, existan compañeras que no sepan lo que es un método anticonceptivo y eso no es culpa de nosotros, es una culpa del Estado de la Educación”.

Asimismo exigen educación sexual para hombres y mujeres, pues en algunas ocasiones, sólo se enseñaba a los varones. Se pronunciaron por que en Morelos se apruebe una iniciativa, como en Michoacán, donde todo el producto de higiene personal femenino ya es gratis.

“A lo mejor estoy en un burbuja de comunidad, pero hay un 70 por ciento de la población en México en pobreza y muchas mujeres no pueden pagar las toallas sanitarias y el Estado debería darlas”. Demandan que se aclaren los mil 119 feminicidios que se han registrado en Morelos, que lo colocan en un nada digno segundo lugar nacional.

A nombre del colectivo Karla Dimary dijo: “hoy 8 de marzo es un día histórico para el pueblo de Jojutla, algo jamás antes visto, pues estamos aquí reunidas no para conmemorar, sino para mantener viva la lucha por la paz, los derechos y la libertad de todas las mujeres de México, por mucho tiempo nos hicieron callar, quisieron reprimirnos, pero el silencio no significa ceder, el silencio no significa que hemos olvidado, hoy alzo la voz por todas las mujeres de México, incluso por aquellas que dicen ustedes “no me representan”.

Bajo los candentes rayos del sol, mientras unas se fueron a manifestar frente a los arcos, otras cerraron la avenida Constitución del 57, otras se fueron a poner la manta que finalmente quedó frente a los arcos, y tras marchar sobre la constitución del 57, doblar en Josefa Ortiz, llegaron a la glorieta de la monumental cabeza de Juárez, donde se detuvieron a manifestar, para finalizar en el jardín Juárez, dejando las cruces de madera con los nombres de las mujeres asesinadas en los últimos años.