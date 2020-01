Transportistas del oriente denuncian acoso

Poco antes de las 15:00 horas, integrantes de la Confederación de Transportistas del estado de Morelos bloquearon la Paloma de la Paz y la avenida Heroico Colegio Militar en el norte de Cuernavaca principal ingreso de México a la capital morelense lo que causo un enorme caos vial por la alta afluencia de escuelas y vía de acceso a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Por su parte, el titular de la Secretaría de Movilidad, Víctor Mercado, demandó a los transportistas beneficiados en el gobierno de Graco Ramírez que se sometan a la ley como lo hacen todos y no recurran a protestas porque no se soluciona nada.

Un día después de que en un operativo que se realizaba en la zona oriente, los transportistas se negaron a aceptarlo, y ante un eventual enfrentamiento se optó por dejar las unidades.

Por eso, ayer llegaron a Cuernavaca alrededor de 400 unidades, y luego de permanecer por varias horas en el primer cuadro donde también cerraron una gran parte, no quisieron aceptar una mesa de diálogo con funcionarios, al solicitar la presencia del gobernador Cuauhtémoc Blanco.

Antes de las 12:00 horas, llegaron procedentes de la zona oriente principalmente y de la zona sur del estado. A nombre de los concesionarios, Cesar Yáñez, vocero de la agrupación que dicen aglutina a 12 mil transportistas, se negó hablar de los permisos porque dijo ese no era el tema que venían a reclamar aunque la Secretaría de Movilidad los reconoce como "piratas".

El asunto que reclaman al ejecutivo estatal es lo que llaman persecución en cuanto a la aplicación de operativos principalmente en la zona de oriente, "los operativos van dirigidos hacia nosotros, van las grúas custodiadas los de servicios públicos llevan a la Guardia Nacional y toda la seguridad pública, somos perseguidos".

Aseguró que son mil 443 los permisos que no se les quiere reconocer, aunque los funcionarios de movilidad argumentan que son hasta 15 lo cual es mentira, "nosotros no queremos que se regularicen esa cantidad, pedimos solo esos poco más de mil que tenemos en todo el estado que nos entregó la administración anterior" que encabezó Graco Ramírez, y es que aceptó no les alcanzó a entregar las concesiones.

Yáñez acusó que la acción de la autoridad no termina allí, porque por cualquier trámite o situación que enfrentan los funcionarios de movilidad se les pide dinero, desde el reemplacamiento, la revista mecánica y hasta la detención en el corralón.

Antes de dirigirse a la capital del estado, en Cuautla, César Yáñez Bustos refirió que buscan un diálogo directo con el gobernador, pues aseguran que durante esta administración se han podido dar cuenta que en Morelos existe un gobierno opresor.

Refirió que han solicitado al Ejecutivo un freno a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), así como a los operativos y realizar mesas de trabajo con las diferentes agrupaciones para revisar la documentación de las unidades, reemplacamiento de todas las unidades públicas y no sólo por agrupaciones; respeto a todos los liderazgos del transporte en Morelos y no sólo a unos cuantos que ellos califican como líderes " chocolate", alto al transporte basado en las nuevas tecnologías tipo uber, en ese caso piden también operativos para este tipo de transporte, la entrega formal de un plan de trabajo por parte de la SMyT.

Señaló que no bajarán la guardia ante las peticiones por el contrario de ser necesario reforzaran las acciones en contra del gobierno estatal por lo que las protestas continuarán.

Son piratas: SMyT

Sin embargo, la Secretaría de Movilidad, lamentó la protesta que derivó en bloqueo al norte de Cuernavaca, al advertir que los vehículos que hoy exigen que se regularicen en realidad no cuentan con seguro de viajero que ampare al usuario o daños a terceros por no ser concesionarios.

En tal sentido, la SMyT reiteró una vez más su apertura al diálogo, porque no es con bloqueos de vialidades como se dará solución a una problemática generada intencionalmente por ex servidores públicos, al entregar permisos carentes de legalidad y que hoy son quienes manipulan a los inconformes.

Y es que las unidades que cuentan con la documentación en regla, prestan el servicio de transporte público, con y sin itinerario fijo, con absoluta normalidad, incluidos los hoy manifestantes que son en su mayoría concesionarios del servicio público, lo cual es muestra de que la ley se aplica sin distingo alguno.

De igual manera, para la dependencia la seguridad de los usuarios del transporte público en todo el territorio estatal es una prioridad, es por ello que desde el inicio de la actual administración se realizan operativos permanentes para verificar que las unidades que brindan este servicio cuenten con la documentación requerida para poder circular.

Por último negó alguna persecución en contra transportistas de la zona oriente de Morelos, dado que la instrucción del Gobernador Constitucional del Estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo ha sido muy clara: la ley se aplica sin distinciones de ningún tipo y nadie puede estar por encima de ella.





