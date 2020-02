Transportistas de Morelos rechazan regulación de permisos

El presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), Dagoberto Rivera Jaimes, lamentó que desde el Congreso del Estado se pretenda apoyar a los transportistas que se beneficiaron con permisos otorgados de manera ilegal durante la pasada administración estatal.

Lo anterior, luego que la diputada presidenta de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, Elsa Delia González Solórzano confirmara desde el Congreso del Estado serán intermediarios para que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo atienda a los transportistas que se beneficiaron de estos permisos, al ser víctimas de los exfuncionarios.

Afecta de manera considerable porque no es con base a un estudio o una necesidad, es con base en un producto de corrupción y ojalá no se den los permisos y concesiones con base en la corrupción, sino en verdaderos estudios.

Por ello, el líder transportista, resaltó que en lugar de pretender incrementar el parque vehicular, puedan reformar la Ley de Transporte del Estado, brindándole un verdadero equilibrio entre el funcionario que la ejecuta y los concesionarios a quienes se les aplica.

Acusó que debido a que con cada Legislatura pretenden modificarla o actualizarla; sin embargo, no llevan a cabo foros de consulta o mesas de diálogo con los permisionarios para conocer la necesidad del real del gremio, situación que están enfrentando con la diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien, afirmó, en lo que va de su gestión jamás ha convocado a una reunión formal para verificar las fallas que tiene la normativa.

Entre ellas, dijo, la autoridad encargada del transporte puede trabajar entre otras cosas, acabar con el pirataje y la regularización de taxis, vehículos particulares y transporte que se dedica al servicio público, mismos que el sexenio pasado dejo sin medida.

Rivera Jaimes aseguró que mientras no se combata y se empiece a regularizar este tipo de unidades, el sector concesionado no alcanza a estar sustituyendo el parque vehicular, específicamente para darle el mantenimiento adecuado y comprar lo que se requiere, "no estamos viendo fortalecer a un sistema de transporte sino las arcas o los bolsillos. Deben mejorar las condiciones para los concesionarios".

De acuerdo al encargado de la Contraloría del estado, César Santana Nava, durante el gobierno de Graco Ramírez se expidieron de manera ilegal más de 10 mil permisos de taxis. En Cuautla, según información de los mismos transportistas, se han calculado mil 500 en sus zonas, mientras que en la región sur, 500.

El presidente de la FAT, Dagoberto Rivera Jaimes, precisó que están en espera de los resultados del estudio de factibilidad entre la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con el fin de saber si es procedente un aumento a la tarifa pública del transporte en Morelos.

Actualmente la mínima es de ochos pesos, a petición de los mismos concesionarios. No obstante, el líder gremial, reiteró no puede dar un pronunciamiento final al respecto pero confirmó es una realidad se encuentran en pésimas condiciones en materia económica

"No podemos con todos los gastos que se están llevando las unidades y tampoco podemos renovar el parque si no hay los ajustes a tiempo, estamos arrastrando deudas y lo único que estamos haciendo es sobreviviendo. Esperaremos para hacer un pronunciamiento dependiendo los resultados y elementos que hayan dado", exclamó.