Transportistas amenazan con suspender servicio; exigen reunión con Gobierno

Transportistas de Morelos amenazan con suspender servicio y cerrar vialidades con más de siete mil choferes de diversos municipios el próximo lunes 26 de agosto, si el gobierno del estado no les resuelve el tema del incremento a la tarifa.

De acuerdo con los representantes de las distintas organizaciones, tendrían una reunión con el gobernador Cuauhtémoc Blanco el viernes 23 de agosto, para resolver el aumento a la tarifa del transporte público, sin embargo, el día jueves 22 de agosto recibieron una llamada de que la reunión cambiaría al 30 de agosto.

Ante esta situación, determinaron dar tregua hasta el domingo 25 de agosto y si no hay respuesta tomarán acciones el lunes 26 de agosto en pleno regreso a clases.

No vamos a dar el servicio en Cuernavaca y en otros municipios. A partir de las 09:00 horas, bloquearemos diferentes puntos importantes de Cuernavaca, entradas y salidas, todo el estado se verá afectado con bloqueos que inician en la zona Centro, Sur Poniente y Oriente Aurelio Carmona Sandoval, presidente de Rutas Unidas Cuernavaca.

Insisten en tarifa de 14 pesos

Destacó que este ajuste se busca debido a que el precio de los insumos y refacciones están al alza, además de dejar en claro que, ellos sugieren que el costo mínimo sea de 14 pesos, sin embargo, buscan una negociación, para llegar a común acuerdo.

“No estamos pidiendo los cuatro pesos, estamos abiertos al diálogo, pero quien nos debe dar la pauta es el gobernador, porque es algo que debe determinar como ejecutivo. Hay una necesidad de un ajuste, el gremio del transporte, en enero metimos la solicitud para que empezaran a ver el análisis de este ajuste y hasta hoy no nos han dado respuesta, y esa es una responsabilidad más que un compromiso”.

En su comunicado, exigen al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo resuelva el incremento a la tarifa en el transporte como fue acordado, pues cabe recordar que se cumplieron tres años del último ajuste a las tarifas del transporte público por parte del gobierno del estado, quedando el compromiso de que sería un ajuste emergente, y que antes de que esta administración termine su mandato se daría otro ajuste a las tarifas.

“Hubo compromiso que después del proceso electoral se daría, y a casi dos meses que terminó, hoy pretenden desvirtuar que no les da tiempo realizar nuevamente un estudio. Las organizaciones transportistas les presentamos un estudio y escrito solicitando formalmente el ajuste a la Secretaría de Movilidad, esto con base en lo que la ley contempla, de que las tarifas se tienen que revisar de manera anual. Ante esto la secretaría nos contestó que se requerían por lo menos ocho meses para un nuevo ajuste, a lo que se le recordó que hay un acuerdo y no lo estaban cumpliendo. Hoy pretenden dejar un problema al nuevo gobierno entrante, para que sea quien nos dé el ajuste, y manifestamos que no estamos de acuerdo que se trate de heredar algo que se acordó con ellos”, compartió Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte.

Y dijo que lucharán para que esta administración cumpla con la necesidad del gremio, así como los transportistas cumplieron con lo que les fue solicitado, como poner GPS a las unidades, brindar capacitaciones a los operadores, portar gafetes y realizar exámenes toxicológicos.