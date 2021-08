Transportistas acusan abandono de las autoridades en la pandemia

Uno de los sectores que durante la pandemia no dejó de trabajar fue el sector transportista, si bien muchos de ellos modificaron sus actividades, horarios y la manera de trabajar, el gremio no pudo suspender sus actividades por completo, pues su servicio es básico para la movilidad de los municipios, además al no percibir un sueldo fijo generaba que muchos choferes atravesaran problemas económicos graves.

Transportistas calculan que al menos 20 personas entre choferes y permisionarios perdieron la vida a causa de la Covid-19, señalan que a la fecha no hay apoyo por parte de las autoridades

Josué Alfonso de la Torre Gracia, representante legal de la Unión Leandro Valle, informó que debido a esto, muchos enfermaron a causa del coronavirus, detalló que en Morelos no se tiene una estadística oficial ni por parte de los líderes del transporte ni por parte de las autoridades, sin embargo, son algunos transportistas los que han comenzado a tratar de ubicar a la mayoría de los choferes que enfermaron o que perdieron las vida.

“Estamos abandonados por parte del gobierno federal y estatal y desde que inició la pandemia a la fecha, no hemos recibido ningún tipo de apoyo ni si quiera un cubrebocas nos dieron, muchos compañeros enfermaron y otros perdieron la vida pero no sabemos con exactitud a la fecha cómo está la estadística en el transporte a Morelos”.