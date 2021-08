Transporte público no ha sido foco de contagios de Covid-19: Movilidad

Este mes está garantizada la sanitización de las unidades del transporte público con itinerario fijo como una forma de generar confianza y tranquilidad a la población, afirmó el secretario de Movilidad, Víctor Mercado Salgado. Celebró la participación de los concesionarios quienes a su vez se han comprometido para que los usuarios respeten las medidas. Afortunadamente, recordó, no hay un solo caso de Covid que se compruebe se hubiera contagiado en alguna unidad del transporte público y eso es lo que se trata de evitar.

“Estamos en una situación cada vez más grave y es necesario hacer entender a la gente que usa el transporte público es el cumplir con las medidas de salud, desde el gel anti bacterial, y el uso obligatorio e indispensable del cubre bocas, y así contribuir también a la disminución de los contagios en el estado, y que sea el transporte un factor que ayude a no proliferar los casos”.

El funcionario estatal, hizo énfasis que la instrucción del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo es que desde la secretaria se pueda colaborar con los concesionarios y los operadores con el fin de trabajar para evitar crezcan los contagios, que no sea el transporte público un elemento problemático sino parte de la solución.

El titular de la SMyT, dijo que existe una gran disposición por parte de la gente del transporte público, porque saben de la prioridad para cumplir con estas medidas y recuperar el uso del servicio, “como gobierno únicamente los estamos apoyando con la sanitización mediante la secretaria de salud; de esa manera cada vuelta que dan las unidades son sanitizadas”.

Probablemente dijo, todo este trabajo ha contribuido para que no se haya detectado un solo caso que compruebe que el sector transporte haya sido un lugar de contagio por Covid, porque además continuarán los operativos de supervisión y vigilancia para seguir con las recomendaciones a los choferes que usen el cubre bocas y que no permitan que suba ningún usuario si no cumple con este requisito.

Víctor Mercado, recordó el calendario que han estado cumpliendo todo este mes, desde el día 03 de agosto, comenzó con la limpieza de las unidades en las rutas, 01, 02, y en Cuautla. El día 04 de agosto con la ruta 03, 04 y Jojutla. El día 05 con las unidades de las rutas 05, 06 y Cuautla. El día 06, con las rutas 07, 08 y Jojutla. Para el día 09, se trabajó en las rutas 09, 10 y a las unidades en Yautepec para taxis.

De esa manera el día 10 en las rutas, 11 y 12, así como en el municipio de Cuautla. Este día miércoles las brigadas sanitizadoras estarán trabajando en las rutas 13, 14 y con unidades en el municipio de Jojutla, al siguiente día jueves con las unidades de las rutas 15, 16 y Axochiapan, y posteriormente con las 17 y 18.

Este trabajo continuará hasta el próximo lunes 16 donde se sanitizará a las unidades de las rutas, 19, y 20 además de estar en Coatlán del Río para las unidades de taxi que prestan el servicio en ese lugar.

Para el martes de la siguiente semana se habrá de continuar con las rutas CTM y los Chapulines, y el miércoles estarán con las rutas de Generación 2000 y Mariano Matamoros, por último, el día jueves 19 se trabajará con las rutas Inter escolar y los Ometóchtli; para el siguiente viernes le tocará a las rutas Santa Úrsula y de esa manera se concluye con esta campaña el día 23 de agosto, con las rutas de Valle Morelos.





#Entérate | El secretario de Movilidad Víctor Mercado, afirmó que este mes está garantizada la sanitización de las unidades del transporte público con itinerario fijo como una forma de generar confianza y tranquilidad a la población

📹: @ISRAMARZ https://t.co/gRGoPmGt4L pic.twitter.com/GxkXTMQTYy — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) August 10, 2021









Suscríbete a nuestro canal en YouTube