Tránsito controlará circulación en Cuautla

La dirección de Tránsito controlará la circulación vial en el centro de Cuautla, esto luego del incremento de ciudadanos en las calles del municipio, con la apertura de los negocios la movilidad de las personas se desbordó, ya sea a pie o en vehículos las calles se encuentran llenas prácticamente todos los días personas.

Las avenidas permanentemente tienen tráfico, avenidas como Reforma o Insurgentes o las calles del centro de Cuautla se encuentran llenas de vehículos y con tráfico severo.

Elementos de tránsito tuvieron que volver a cerrar algunas calles del centro este para disminuir de manera momentánea la cantidad de personas.





A simple vista se puede observar que gran parte de las personas no aplican las medidas preventivas, pues no guardan la sana distancia, no utilizan careta o cubrebocas y siguen saliendo familias enteras a pasear.

Al respecto elementos de la dirección de tránsito señalaron que continuaran trabajando para evitar la movilidad ciudadana, pues esta será la única manera en la que podrán disminuir los casos de Coronavirus.

Poco después de la una de la tarde los elementos cerraron la calle Galeana al paso vehicular, lo que disminuyo la afluencia de personas, por lo que próximos días se continuara cerrando calles para que la gente evite acudir al centro de Cuautla, lo que está respaldado por las autoridades municipales al volver indicar que el confinamiento y cierre de negocios se volver a aplicar en la demarcación.

Los elementos llamaron a la ciudadanía a no salir de sus hogares a menos que sea algo muy necesario y si se tiene que salir tratar de evitar el primer cuadro del municipio.