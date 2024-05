Tráfico en Cuernavaca

Este 12 de mayo, las obras de mantenimiento, un incendio y accidentes colapsaron la vialidad tanto en la autopista México-Cuernavaca como la carretera federal. Los usuarios informan que han demorado hasta cuatro horas en llegar del entronque de La Pera hasta la Ciudad de México.

Al respecto, las autoridades sólo precisaron que se registró una mayor afluencia en la vialidad.





Sin embargo, en la noche la situación se complicó debido a la desesperación que la situación provocó entre los automovilistas quienes, literalmente cansados, intentaron escapar del tráfico provocando mayor conflicto vial, sobre todo en los entronques de Vicente Guerrero y Paloma de la Paz.

A pesar de que buscaban incorporarse a la carretera federal, la circulación en esa zona también estaba detenida.

@CAPUFE de a vuelta de rueda en la México Cuernavaca y todavía hay que pagar caseta; no mmn pic.twitter.com/KEDwnfjHXG — Rul (@rgacoy) May 13, 2024 BOMBARDEÉN LA MÉXICO-CUERNAVACA POR DIOS YA ACABEN CON MI SUFRIMIENTO — Bebotesexual #GlazersOut (@JorgeVald8vinos) May 13, 2024





Todo empezó esta tarde cuando un incendio de grandes proporciones afectó la circulación en La Pera-Cuautla y la México-Cuernavaca. El humo complicó la visibilidad por lo que Caminos y Puentes Federales (Capufe) alertó a los automovilistas.





⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️

Autopista La Pera - Cuautla, km 2. Incendio de pastizal afecta visibilidad en ambos sentidos. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 12, 2024 Así en este momento en #LaPeraCuautla .@CAPUFE pic.twitter.com/zWkVDw0XqX — Maria Del Real (@mtdelreal) May 12, 2024 🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Aut. La Pera - Cuautla. Continúa carga vehicular de 4 km de fila aproximadamente en dirección La Pera, debido a los cierres intermitentes por labores de mantenimiento en la #AutMéxicoCuernavaca, km 71. Toma tus precauciones. — CAPUFE (@CAPUFE) May 12, 2024





El siniestro, fue reportado por automovilistas y difundido a través de redes sociales. Según informes, la congestión vehicular se extiende por aproximadamente cuatro kilómetros.

Así el panorama de la carretera hacia Tepoztlán, a la altura de La Pera. / X / @latuituiri









Aquí había un retorno.

Ahorita debería estar habilitado @CAPUFE @GN_Carreteras

Autopista #MéxicoCuernavaca

Se necesitan soluciones a esto que lleva meses y empeora. #Morelos y #Guerrero necesitan la conectividad para su economía pic.twitter.com/CQLsQglyYo — Meggie Salgado (@MeggieSalgado) May 12, 2024 @CAPUFE ya ni la amuelas, 🤬deberías de tener tantita, pero tantita consideración los domingos con tu obra para evitar estas filas en la Cuernavaca-Ciudad de México! Ya te pasaste de lanza con ese distribuidor Oaxtepex/Cuautla-Tepoztlan pic.twitter.com/ZHDKdRMBPL — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) May 12, 2024





A lo anterior se suman las labores de mantenimiento que tienen restringida la circulación entre el kilómetro 69 y 71.

#TomelóEnCuenta en #Morelos se registra reducción de carril de circulación por labores de mantenimiento en la carpeta asfáltica, entre el km 072+000 al km 070+000 autopista (1670) México-Cuernavaca. Disminuya su velocidad y considere tránsito denso. pic.twitter.com/Zv8Qp07JW3 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 12, 2024 🟠 CARGA VEHICULAR 🟠 #AutMéxicoCuernavaca, del km 69 al km 71. Continúan cierres intermitentes por labores de mantenimiento. En la zona se registran 11 km de fila aproximadamente en dir. CDMX. Toma tus precauciones. — CAPUFE (@CAPUFE) May 12, 2024

En La Paloma de la Paz hay un cierre temporal y se desvió el tráfico hacia la carretera federal, lo que la mantiene saturada. A través de redes sociales, usuarios de ambas vías de comunicación expresaron su malestar ante las horas que han perdido atrapados en el tráfico y con las altas temperaturas que se registraron en Morelos.





Así la carretera federal México - Cuernavaca, por el incendio que hay en la Autopista a la altura de la pera por el extraño incendio que ahí se está dando. pic.twitter.com/3sNhbYMBQr — Raffik Gómez Valdivia (@RFKGV) May 12, 2024 @CAPUFE la carretera federal México Cuernavaca esta colapsada con dirección Ciudad de México. Ahora qué? pic.twitter.com/YJIb4TUWWl — Estela Angeles Delgado (@EAngelesD) May 12, 2024









Con información de Valeria Díaz y Enrique Domínguez