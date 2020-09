Trabajará Municipio de Cuernavaca con lo que se tiene

El Secretario de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Armando Nava Sánchez descartó que ante la posibilidad de la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), en 2021 se piense en el regreso de medidas como Adopta una patrulla, ya que dicha estrategia marcaría un sesgo en la aplicación de la justicia.

"No, definitivamente no. No tengo conocimiento que vaya a seguir este programa, y a mi parecer, no sería conveniente porque se crearían intereses; por su puesto sería imparcial", dijo Nava Sánchez respecto a retomar esta estrategia de administraciones pasadas.





De acuerdo con el espíritu del programa Adopta un patrulla, los empresarios se encargaban del mantenimiento a cambio de tener mayor presencia policial en sus establecimientos, situación que para el funcionario municipal fue una estrategia errada.

Y ante la posibilidad de que el municipio no obtenga recursos para el siguiente año del Fortaseg, dijo que se trabajará con el equipo que se tiene, tratando de optimizarlo y no dejar que se vuelva obsoleto.

"Hace un mes aproximadamente que recibimos equipo como camionetas, motos, uniformes, y con eso que tenemos es con lo que vamos a trabajar aún cuando no haya recursos del Fortaseg".

Cuernavaca es uno de los 7 municipios del estado que cada año recibe recursos del Fortaseg para la compra de equipo a sus elementos policíacos, a lo que respondió que significaría un duro golpe.

"Sabemos que es una propuesta, pero no hay nada firme, nos afectaría mucho pero seguiremos trabajando como hasta ahora con lo que tenemos".

Finalmente dijo que si el Presidente Municipal de Cuernavaca le autoriza acudir a comparecer al Congreso del estado lo haría con toda la disposición.







