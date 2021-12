Trabajadores mantienen tomada la presidencia de Tlaquiltenango

Mantienen tomada la presidencia municipal de Tlaquiltenango los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento ante la nula respuesta de las autoridades a sus demandas de pago de aguinaldo y prestaciones laborales pendientes.

Por cuarto día consecutivo se mantiene en plantón y toma de la presidencia municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, sin que las autoridades municipales, ante el incumplimiento y violaciones a sus derechos laborales de los trabajadores del gobierno que preside Jorge Maldonado Ortiz, quien perdió la reelección que buscaba al cargo.

Cecilia Espinoza Secretaría General de este gremio este fin de semana dio a conocer un comunicado y agradeció el apoyo de la ciudadanía que les ha llevado alimentos y víveres al trascender la falta de atención de las autoridades municipales para dar respuesta a sus demandas y tras una manifestación pacífica los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango Morelos (SUTHATM) decidieron hacer un plantón en la madrugada del 16 de diciembre a la fecha; “como medida de presión en demanda de pagos que les adeuda la administración 2019-2021 que preside Jorge Maldonado Ortíz.

Ante la desinformación que se ha difundido en redes sociales, decidieron hacer del conocimiento a la ciudadanía de Tlaquiltenango; que no es nuestra intención afectar las labores y los servicios que presta el Ayuntamiento municipal, ya que de forma pacífica hemos tomado las instalaciones sin embargo, hemos permitido que se lleven a cabo actividades al interior del Ayuntamiento las cuales consideramos de importancia, como lo fueron la celebración de matrimonios y algunos otros trámites de Registro Civil, servicios públicos, predial y catastro, entre otros.

Seguros de que les asiste la razón y el derecho como a cualquier ciudadano que ha laborado exigen el pago de salarios y prestaciones que son el resultado de la relación laboral, no exigimos más de la cuenta, de lo que por ley nos corresponde, y que fue plasmado en el convenio de condiciones generales de trabajo suscrito por el presidente municipal Maldonado Ortíz y ratificado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (TECA) para el periodo 2021, y a la fecha no quieren cumplir con el debido pago a pesar de contar con el presupuesto necesario.

Lamentaron la actitud del presidente municipal y de su personal de confianza quienes interfieren en la toma de decisiones, como el tesorero, secretario municipal y asesores jurídicos, quebrantado la ley, lo que genera la violación de derechos laborales que el gremio sindical, ganados a base a trabajo, propiciando así el incumplir con acuerdos pactados, por ello, nos permitimos hacer de su conocimiento lo siguiente.

Es totalmente falso que tenemos retenidos los camiones recolectores de la basura, tan es así, que un camión ésta haciendo la recolección de los residuos y los otros 2 están resguardados al interior del Ayuntamiento, con la finalidad de evitar que sean bandalizados, ya que los compañeros choferes, están a cargo de dichas unidades, y las llaves están a disposición del presidente municipal, que no quiso recibir el día 16 de diciembre de 2021, al concluir la reunión con el cabildo.

Precisan que el padrón sindical reconocido por el tribunal estatal de conciliación y arbitraje del estado de Morelos “TECyA” es de un total de 55 trabajadores en comparación con el personal de confianza, quien, en la misma reunión, sostuvo el tesorero municipal asciende a un total de 150 personas, lo que rebasa en mucho al personal sindicalizado.

Denuncian que el presidente municipal y su personal de confianza, está utilizando este movimiento para distraer la atención de la ciudadanía y con ello no realizar sus funciones; ni tampoco seguir brindando servicios esenciales que son su obligación hasta el día 31 de diciembre del 2021, a consecuencia de prácticas presupuestales y financieras incorrectas.

Y prueba de ello advierten que desde hace varios meses, el suministro de agua potable, ha sido inconsistente y suspendido dicho abastecimiento en diversas colonias del municipio, por la falta de programas de recaudación y al día de hoy pretenden subsistir tan solo de las participaciones cuando hay sobre gastos.

Los sindicalizados levantan la voz para hacer del conocimiento a la población que este movimiento sindical es en demanda del respeto de nuestros derechos, el pago de las prestaciones adeudadas, y no como falsamente se ha informado por parte del presidente municipal y otros funcionarios municipales o seguidores del edil que están muy molestos, porque quisieron ingresar a este sindicato y no hemos permitido que se incremente la plantilla sindical, para no afectar al ayuntamiento.

Hacen un llamado a Gobierno del Estado y al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para que intervenga en esta situación para que el presidente Jorge Maldonado responda, ya que la representación sindical siempre lo busco para dialogar, pero no dio cumplimiento a los acuerdos en el tiempo pactado y seguimos esperando su respuesta para dialogar.









