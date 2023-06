Trabajadores del Poder Judicial reclaman falta de recursos para despensas

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos acudieron al Congreso Local para reclamar que en el Presupuesto 2023 no se hayan etiquetado recursos para el concepto de despensa.

José Luis Páez Padilla, secretario general de dicho sindicato, informó que los poco más de 400 comerciantes se inconformaron pacíficamente porque los legisladores locales no etiquetaron aproximadamente un millón 600 mil pesos para el concepto de despensas que se les entrega cada año.

"Es una despensa anual, ya estamos en junio y no hay nada. De hecho, nos dicen que no viene etiquetada. Hemos checado el periódico oficial y este año no viene", comentó.

Al llegar a las puertas del recinto legislativo, un grupo fue recibido por el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Alonso Gutiérrez, con quien se reunieron a puertas cerradas.

Al concluir la reunión, el dirigente sindical se acercó a los agremiados informándoles que se puede hacer la solicitud de ampliación presupuestal y verificar que el concepto sea incluido en la propuesta de presupuesto del 2024 del Poder Judicial Local.