Trabajadores del INAH reclaman retroactivos

Trabajadores del INAH realizaron una protesta debido a que la directiva de la dependencia se ha negado a pagar retroactivos económicos desde el mes de enero a la fecha, señalaron que esta situación no se había presentado nunca en toda la historia de la institución, lo cual generó molestia porque la autoridad del instituto no ha dado respuesta a sus exigencias y no hay fecha para cubrir ese beneficio que reciben desde los años 70.

El grupo de trabajadores recordó que el retroactivo que se les debe es desde el año pasado de enero a septiembre del 2020, “lo que pasa en nuestro centro INAH en general, los profesores de investigación científica y docencia nos sometemos a una evaluación consensuada por autoridades y trabajadores que tiene su origen desde los años setentas en esto y nunca había habido este problema de no pagarles desde enero hasta que les tocaba el nuevo nivel salarial y en esta ocasión de la evaluación del 2019, que correspondía al 20, no nos pagaron, aducen una serie de cuestiones y meten en todo esto a Hacienda”.

Lamentaron que se reconozcan solamente uno o dos meses de retroactivo y el resto no se los han querido pagar; en esta condición se encuentran más de 75 profesores investigadores sobre su retroactivo también, hay trabajadores de nuevo ingreso que tampoco les han pagado durante meses, incluso se trata de retraso en el pago de sueldos completos, no solo prestaciones.

Recordaron que para ingresar a trabajar al INAH incluso tuvieron que hacer un concurso y defender un proyecto, por eso no comprenden la injusticia que se ejerce sobre ellos, “lo peor de todo esto es que nuestro director general es investigador y él sabe que estas anomalías no han existido y él se ha beneficiado de todo estas conquistas y logros que el sindicato nacional de profesores de investigación científica y docencia han logrado durante años, y sabe que tampoco nunca antes hubo estas anomalías de retrasar el pago a la gente, y hoy en su gestión como funcionario se dan esta serie de circunstancias, además de otra serie de enormes problemas que tiene el INAH”.

Informaron que si no hay una respuesta vendrán una serie de protestas en todos los centros que tiene esa instancia.