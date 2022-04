Trabajadores del Ayuntamiento amenazan con paro de labores

A casi cinco meses de que burócratas en Cuernavaca demandaron uniformes, incremento salarial, ahora amenazan con un paro de labores en los próximos días si no hay una apertura al diálogo o mesa de trabajo. De esta manera trabajadores del área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca reiteraron su demanda a la administración que encabeza José Luis Urióstegui Salgado debido a que no cuentan con los insumos necesarios para realizar su labor en las áreas de aseo urbano, servicios urbanos, bacheo, panteones, barrancas, inhumaciones, jardines de la paz, parques y jardines, entre otras.



Los trabajadores sindicalizados señalaron que no solamente carecen de material de trabajo sino que deben aportar económicamente para pagar el combustible, diésel, reparación de vehículos, compra de llantas, así como el aceite de la maquinaria para cortar los árboles y maleza de áreas públicas de la ciudad cuando se trata de parques y jardines.



Si bien, aclararon, algunos no realizan aportación económica, existen otros trabajadores que sí lo hacen, “simplemente por el hecho de conservar el trabajo, ya que hay amenazas e intimidaciones de los Directores de las áreas antes citadas, ya que ellos deben demostrar trabajo, porque pueden ser despedidos si no entregan los mejores resultados, en la evaluación que el presidente municipal efectuara al finalizar este mes de abril. La cooperación que proporcionamos es de 100 pesos por persona”, expresaron.



Asimismo, dieron a conocer que para tratar todos estos asuntos la base trabajadora se encuentra dividida en tres principales sindicatos de los cinco que existen en la comuna capitalina, y esperan respuesta de sus representantes gremiales, Otilia Reyes Soto (Sindicato Autentico), Edgar García Montesinos (Sindicato Democrático) y Guillermo Sánchez Vélez (Sindicato CC “Lic. A.L.M.), porque ya les solicitaron intervenir para resolver toda la problemática a la que se están enfrentando, a través del emplazamiento a huelga por violación e incumplimiento de Condiciones Generales de Trabajo.



Porque, además, existen atrasos de los pagos e incumplimiento desde la falta de entrega de uniformes para las diferentes áreas operativas, premios de puntualidad y asistencia, quinquenios, pago de seguro de vida a beneficiarios de trabajadores fallecidos, pago de finiquitos a trabajadores jubilados y pensionados, recursos para las festividades de las distintas áreas del Ayuntamiento y pago de gastos funerarios.



Ante todas estas omisiones y la falta de incremento salarial –porque ya pasaron casi cuatro meses- no se descarta realizar un paro general para exigir al presidente municipal y su cabildo, cumpla con los derechos de los trabajadores sindicalizados, jubilados y pensionados, ya previstos en la Ley del Servicio Civil del Estado y en las Condiciones Generales de Trabajo del propio Ayuntamiento de Cuernavaca.



Asimismo, los inconformes no descartaron buscar el apoyo de los dos asociaciones de Jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Cuernavaca, así como de otras organizaciones sindicales como CTM, Nuevo Grupo Sindical, CATEM, FSTSE, entre otras, para hacer entender a la administración municipal de Cuernavaca, encabezada por José Luis Urióstegui Salgado, atienda su responsabilidad deje de delegar sus funciones a inoperantes e inexpertos funcionarios como Israel Yúdico Herrera, Secretario de Administración y Isabel García Díaz, Directora de Recursos Humanos.