Empleados de Soriana en Cuernavaca denuncian despidos injustificados

Trabajadores y extrabajadores de la tienda departamental Soriana ubicada en el centro de Cuernavaca, se manifestaron este lunes 3 de junio para denunciar despidos injustificados, malos tratos y exigir mejores condiciones laborales.

Alrededor de las 11:00 horas, una decena de personas que son exempleados y trabajadores actuales acompañados por Diego Torres, integrante de la Coordinadora Sindical Unitaria de México (CSUM) arribaron a la explanada de la sucursal para alzar su voz y manifestarse para exigir una respuesta y mejores condiciones laborales.

Empresa despidió a 30 personas de forma injustificada

Los manifestantes mencionan que la empresa ha despedido a más de 30 personas de manera injustificada, desde quienes no cumplen supuestamente con la imagen de la empresa y por manifestase ante el bajo pago de utilidades.

“La empresa ha ignorado nuestros derechos, no es una empresa muy accesible, porque no atiende nuestras solicitudes. Entre las personas despedidas hay una persona embarazada y otra con una enfermedad degenerativa”, expresó uno de los ex empleados.

Entre los extrabajadores hay quienes ya han puesto las denuncias correspondientes ante la autoridad laboral, sin embargo, no han tenido respuesta. También se destacó que Soriana tiene más de seis años despidiendo a los trabajadores que tienen más de 20 y 30 años de antigüedad.

“Hay un movimiento de lucha en el país, ya basta de que nos consideren esclavos porque no lo somos, somos trabajadores que exigen sus derechos. A los consumidores, les pedimos que hagan conciencia de que esta tienda no está cumpliendo sus responsabilidades, no paga las utilidades, no dan uniforme ni condiciones justas”, comentó Diego Torres.

Pago de utilidades fue irregular

Diego Torres, integrante de la CSUM, destacó que este año Soriana no pagó las utilidades correspondientes a sus trabajadores, aun cuando los ingresos fueron mayores que el año anterior.

“En 2022 Soriana tuvo de utilidades 169 mil millones de pesos, y les pagaron a los trabajadores 2500 pesos de utilidades; en 2023 sus ganancias incrementaron un seis por ciento, quedando en más de 176 mil millones de pesos, y les dieron nada a quienes les fue bien entre 100 y 300 pesos únicamente”, dijo Diego Torres.

Asimismo, los exempleados comentaron que, en su recibo de nómina, no se especifica el pago de utilidades como tal, sino, se describe como gratificación. También argumentaron que en el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) les aumentó de 300 pesos a 600 pesos, dependiendo el sueldo de cada persona.

Empleados y extrabajadores tomaron la avenida Morelos a la altura de la calle Motolinia. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Exigen uniformes y mejores condiciones

En la manifestación, destacaron también que Soriana les exige el uso de uniforme pero no se los otorga, no les dan las herramientas de trabajo necesarias, también hablaron de las malas condiciones de la empresa, ya que los baños siempre están sucios y con imperfectos que no son reparados.

“Es una empresa que explota muchísimo a personas vulnerables como jóvenes estudiantes, madres solteras y personas de la tercera edad. Es una empresa a la que lamentablemente no ha llegado ninguna autoridad a rendir cuentas ante la Ley Federal del Trabajo”, comparte uno de los extrabajadores.

Los manifestantes cerraron la vialidad de Avenida Morelos a la altura de la calle Motolinia causando conflicto con los transportistas que pasaban por ahí, sin embargo, se organizaron para dejar pasar a algunos autos y motos, cerrando nuevamente por algunos minutos. Posteriormente, decidieron trasladar la manifestación a las afueras de la puerta principal de Soriana, en espera de poder hablar con las autoridades correspondientes.