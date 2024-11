Trabajadores de la UAEM amenazan con bloqueos en Cuernavaca; exigen pagos

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) se presentaron en el Palacio de Gobierno de Cuernavaca para exigir la firma del convenio que garantice el apoyo económico para el pago de los aguinaldos del personal. De lo contrario, advirtieron que bloquearían vialidades.

Señalaron que darán hasta el último minuto de este 26 de noviembre para que se establezca una mesa de negociación. De no ser así, el miércoles 27 se manifestarán en el centro de Cuernavaca, lo que significará que las actividades que desempeñan para la universidad quedarán suspendidas.

Victoria Morelos Domínguez, líder sindical de los trabajadores informó que llegaron con la intención de hablar directamente con Karla Aline Herrera Alonso, secretaria de Educación, pero la funcionaria no se encontraba.

“Desafortunadamente no se encontraba la maestra Karla; nos atendió el licenciado Aguirre, y le expusimos la problemática”, señaló.

Los trabajadores piden un salario mínimo digno. Además, exigen apoyo para el pago de aguinaldos y la firma del convenio de política salarial.

Morelos Domínguez dijo que no quieren perjudicar a la población con bloqueos, pero que, si el diálogo no da resultados, no les quedará otra opción.

Aunque sí hay contacto con la administración central de la UAEM, aclaró que no se ha llegado a acuerdos desde que Viridiana Aydeé León Hernández asumió como rectora. “Llevamos un año así. Queremos confiar en que el gobierno está buscando recursos y va a apoyar a la universidad”.

Destacó que la gobernadora Margarita González Saravia mostró disposición para respaldar a la UAEM. “Ha dado su palabra y con acciones ha demostrado que quiere apoyar, pero sabemos que también hay otros compromisos y necesidades que atender”.

El STAUAEM requiere 20 millones de pesos, de los cuales 3.7 millones tendrían que ser aportados por el gobierno estatal para la nivelación salarial. No obstante, no solo el STAUAEM enfrenta estas problemáticas. El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) también tiene demandas, como el pago de aguinaldos y un aumento salarial de al menos el 10%.

Gobierno de Morelos busca alternativas para cubrir aguinaldos en la UAEM

La titular de la Secretaría de Hacienda, Mirna Zavala Zúñiga, indicó que el gobierno del estado continúa analizando alternativas para apoyar a la Universidad para conseguir los 250 millones de pesos necesarios para el pago de aguinaldos en este cierre de 2024.

“Es una situación difícil. Hemos tenido un acercamiento con la Federación, con la Secretaría de Educación del gobierno federal. Estamos haciendo las gestiones tanto el gobierno del estado como la propia universidad, y por supuesto contamos con la disposición del gobierno federal. No se trata solamente del pago de aguinaldos de los trabajadores, sino también de algunos anexos, como una política salarial y el tema de la homologación de salarios”, indicó.

La funcionaria estatal reconoció que el Ejecutivo no cuenta con los recursos necesarios, pero trabajan en reforzar la recaudación para esta parte final del año.

“Solamente estamos recibiendo los ingresos que se van generando día a día desde octubre, noviembre y diciembre. Estamos trabajando para que todo el recurso público que ingresa al estado pueda alcanzar y atender, no todos los pendientes de las instituciones, pero sí priorizar una justicia social, atendiendo a los trabajadores en el tema de prestaciones”.

Asimismo, admitió que en el mes de octubre el gobierno estatal no cumplió con la meta de recaudación, lo que podría tener un impacto en diciembre si no se alcanza lo proyectado desde el inicio del año.

Durante ese mes, que también fue el primero del gobierno de Margarita González Saravia, permaneció cerrada a la ciudadanía la Coordinación General de Movilidad y Transporte, donde se realizan diversos cobros por trámites de derechos vehiculares.

“No alcanzamos la meta en el mes de octubre, pero estamos fortaleciendo el mecanismo de recaudación para que en noviembre y diciembre podamos lograrla”, aseguró.

Es importante mencionar que el Gobierno del Estado ya ayudó a la universidad con el pago de casi 300 mil pesos para evitar que el SAT les congelara las cuentas bancarias. Sin embargo, están en el cierre del ejercicio 2024, y apenas han pasado tres meses desde que la administración de González Saravia asumió las finanzas y los pendientes que dejó su antecesor.

Con información de Enrique Domínguez