Trabajadores de Conagua toman las instalaciones

Empleados de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Morelos, protestaron y tomaron la sede, al tiempo de declararse en paro nacional y en rechazo al traslado de las oficinas centrales al estado de Veracruz.

Durante más de ocho horas estuvieron tomadas diversas sedes de la Conagua en el país. Hasta poco después de las 15 horas la dirigencia nacional dio a conocer que ya había un 80 por ciento de avance en las negociaciones.

Sobre la demanda, Norma Ocampo Álvarez, representante sindical de la Sección 32 en el Distrito de Riego 016, ubicado en la exhacienda de San Nicolás, en la comunidad de Galeana en Zacatepec, manifestó que rechazan el cambio de las oficinas centrales de la Conagua a Veracruz, ya que mucha gente de base quedaría “volando”, pues sólo se llevarían al personal de confianza.

“Además, estamos exigiendo que se nos respeten las condiciones generales de trabajo porque quieren retomarlas y hacer cambios, cuando son derechos que ya tenemos establecidos de años atrás”, abundó.

Agregó que desde 2019 no les han cumplido con la entrega de equipo de trabajo y prendas de vestir, y el personal no se ha negado a hacer sus labores, ya que durante el periodo de contención de la pandemia mucha gente no dejó de trabajar pese a los riesgos. Otro de sus puntos de demanda es que se les dé la base laboral al personal que ya lleva 10 a 12 años como eventuales, lo que representa mucho tiempo sin contar con la estabilidad laboral adecuada.

“En México también están tomadas las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua y exigimos que nuestro presidente se siente a dialogar con nuestros representantes sindicales a nivel nacional y que nos dé una buena solución para atender a todos los compañeros”.

De los servicios que brinda la Conagua en esta región, dijo que aquí tienen a personal técnico como aforadores, que son los que hacen los estudios sobre la cantidad de agua que llevan los canales de riego para determinar la distribución o reparto del agua entre los usuarios que requieren de ese líquido.

Asimismo, se hacen cargo del mantenimiento de las presas a nivel estatal, entre otras actividades. “La gente de base son de todos los niveles, entre operativos, administrativos y los que se tendrían que cambiar son los jefes de departamento, jefes de proyecto, directores y esos son los que se trasladarían trasladar a Veracruz o renunciarían”.





