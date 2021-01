Trabajadores de Agua Hedionda cierran la México-Oaxaca

Trabajadores del balneario Agua Hedionda cierran la carretera federal México-Oaxaca a la altura de la Unidad Deportiva.

Cabe mencionar que esta vialidad permanece desde el mes de diciembre habilitada a dos carriles, por lo que se está generando un gran caos vehicular al permanecer cerrado el puente Solidaridad. Por el momento la vía alterna es por la avenida Progreso.

Los trabajadores exigen a las autoridades del gobierno del estado sean atendidas sus demandas.

De acuerdo con los manifestantes, desde el viernes al día de hoy no han tenido acercamiento con alguna autoridad, incluso acusan que el administrador, Marcelino Espinoza está metiendo a gente externa al balneario para realizar labores de limpieza.

"Lo único que no han dicho es que el gobierno es el que no está dando el recurso para nuestro pagos. Nosotros no estamos trabajando porque no queramos, es porque nos mandaron a nuestra casas por la pandemia".