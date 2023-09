Totolapan ya no busca ser Pueblo Mágico

Este año, Totolapan municipio de Los Altos de Morelos con una rica historia y potencial turístico, decidió no participar en la convocatoria para el programa de Pueblos Mágicos. A pesar de su abstención, las autoridades municipales mantienen la confianza en que, cuando llegue el momento adecuado, estarán en condiciones de unirse al grupo de municipios con esta distinción en Morelos.

Malco Flores Hernández, colaborador de la Dirección de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, abordó la falta de certeza que ha existido en torno a la convocatoria federal, motivo por el cual el municipio no se apuntó este 2023:

"Sí se está trabajando en fortalecer la infraestructura turística del municipio, pero en cuanto al nombramiento de Pueblo Mágico, no se están generando acciones específicas este año. No sabemos cuándo será la siguiente convocatoria por parte del gobierno federal", dijo.

Mientras que este año dos municipios de Morelos, Xochitepec y Tlaltizapán, fueron exitosamente reconocidos como Pueblos Mágicos, uniéndose a Tlayacapan y Tepoztlán que ya tenían este nombramiento desde 2011, Totolapan decidió abstenerse.

"Totolapan no es que no haya sido invitado, simplemente decidimos no participar en esta ocasión. Sin embargo, si hubiera una nueva convocatoria el próximo año, consideraríamos participar activamente", mencionó Flores Hernández.

El colaborador destacó la capacidad del municipio para recibir a turistas:

“En Los Altos de Morelos somos el municipio con más hoteles. Además, contamos con un parque recreativo, miradores, y el convento de San Guillermo pronto será restaurado. También estamos trabajando en un museo de sitio. En términos de servicios, contamos con restaurantes establecidos y otros servicios esenciales para el turista.”

Gude Servín | El Sol de Cuautla

El programa de Pueblos Mágicos busca reconocer y potenciar el desarrollo turístico en localidades que ofrecen experiencias únicas al visitante, ya sea por su historia, tradiciones, gastronomía u otras características especiales.

En Totolapan, las autoridades están a la espera de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia concluya la restauración de su exconvento agustino, dañado desde el sismo del 19 de septiembre de 2017.