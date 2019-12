Toman maestros jubilados las calles; acusan burla de autoridades

Jubilados y pensionados del SNTE acusan a las autoridades educativas de “burlarse” de ellos, luego de que se comprometieron a solventar este día el pago de aguinaldo y hasta ahora no ha ocurrido. En momentos cerraron la calle Galeana, esquina Abasolo, en el Centro de Cuernavaca.

Posteriormente, se dirigieron a la avenida Morelos para cerrar el acceso, mientras otro grupo permaneció en la calle Galeana.

Advierten que no se moverán hasta que “caiga” el pago.

La movilización de los profesores ha generado un intenso problema vial en el ingreso al centro de la capital, tanto en avenida Morelos, calle Galeana y circuito Adolfo López Mateos.

Se recomienda evitar la zona.

