Toma de temperatura en comercios no es efectiva: UNAM

Debido a que el 30 por ciento de quienes presentan Covid-19 son asintomáticos, la toma de temperatura a la entrada de los comercios no resulta una medida efectiva, afirman investigadores. Además, descartaron que la constante exposición al termómetro infrarrojo cause efectos dañinos, como cáncer.

El investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y Secretario de la Mesa Directiva de la Academia de Ciencias de Morelos, Alejandro Sánchez Flores, precisó que las medidas más efectivas para evitar contagios en los comercios que ya han reiniciado actividades es el control en el número de personas que ingresan.

"Para aumentar las medidas de seguridad en los comercios, lo más efectivo es revisar que a su ingreso las personas porten el cubrebocas y que sólo ingrese una persona por familia. En el caso de los supermercados, el termómetro puede marcar fallas en la medición", refirió.

Además de que 30 de cada 100 personas no prestarán fiebre como síntoma de Covid-19, a diferencia de otros padecimientos como influenza.

"La toma de la temperatura como filtro sanitario se comenzó a aplicar y funcionó bien en la pandemia de la influenza H1, en la que la fiebre era un síntoma claro e inequívoco, pero en ésta existen pacientes asintomáticos, que en lugar de fiebre pueden presentar otros como diarrea, dificultad respiratoria, pérdida del olfato".

El clima de Cuernavaca puede también interferir en el resultado erróneo en los termómetros infrarrojos "vas manejado expuesto a una alta temperatura y luego te bajas al supermercado y te toman la temperatura obviamente vas a reflejar una falla, aquí lo ideal es confirmar con un termómetro de mercurio o alcohol pero los establecimientos no se pueden dar el tiempo de hacerlo".

Descartó que la constante exposición de la luz infrarroja A, que es la que emite el termómetro, cause algún efecto en el ser humano. "Cómo toda luz no puede ser apuntada en los ojos, en el resto del cuerpo no generará ningún efecto dañino, lo más que podría generar es una arruga y eso dependiendo del tiempo y la longitud de onda, puede tener un efecto mayor caminar bajo el sol por una hora".

La luz infrarroja ha sido utilizada en tratamientos "de belleza al producir colágeno y elastina, con esto no estamos diciendo que la gente vaya y se quite arrugas ya que el tratamiento es basando en tiempo y longitud de onda".

