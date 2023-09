Todos los aspirantes faltaron al respeto a Morena: Gobernador

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que hubo muchos "colados" y nombres de personas que le faltaron el respeto a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), los cuales son aspirantes a candidatos para la gubernatura de Morelos.

"Algunos se quieren colar; aprovechan la oportunidad... acuérdate que se hizo una coalición con algunos partidos, eso ya lo comenté con el presidente del partido, Mario Delgado y sabe lo que pasó en el tema de la coalición", refirió Blanco Bravo.

Muchos “colados” y nombres de personas que le han faltado el respeto a #Morena aparecen entre los aspirantes a candidatos para gobernador de Morelos, aseguró el mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco

El jefe del Ejecutivo estatal mencionó que es una exageración el número de contendientes que se registraron: "Ya lo dijeron ustedes hace rato, quieren un hueso algunos, se me hace una exageración tener tantos aspirantes en el estado y cada quien tiene sus acciones y ahí se verá realmente quiénes tiene simpatía con la gente y quién no", agregó Blanco Bravo.

Además señaló, sin decir nombres, que se registraron personas que le hicieron daño al partido, situación de la cual está enterado Mario Delgado.

"Todos le faltaron el respeto a Morena, los mismos de la coalición... entonces que les vaya bien y que dios los bendiga... yo no tengo que decirle a Mario Delgado, él lo sabe, quienes traicionaron a la Cuarta Transformación", expresó.

Dijo además que, antes de aspirar a ser Gobernadores, los candidatos deben estar seguro de que tienen el apoyo de la gente, ya que aseguró que ser Gobernador no es cosa fácil.

"Hoy en la mañana lo estuve analizando y la verdad que es increíble que se quieran colar. Que tengan aspiraciones es bueno, pero hay que ser realistas, si te alcanza o no te alcanza y aquí decide la ciudadanía... la verdad que a mí me da mucha risa, se vale soñar, llegar a la gubernatura no es fácil", manifestó.

Finalmente aclaró que no meterá las manos en el proceso de designación para quien encabece la Coordinación de la Cuarta Transformación en el estado.