Todo listo para regular licencias de funcionamiento en Cuernavaca

El Gobierno Municipal de Cuernavaca informó que en lo que resta del mes de enero corre el plazo para que el comercio establecido en la ciudad, actualice o regularice licencias y demás requisitos para su correcto funcionamiento, sin ningún tipo de sanción o multa.

El secretario del Ayuntamiento, Carlos de la Rosa Segura, informó que la indicación del presidente municipal José Luis Urióstegui Salgado, es que apelando a la corresponsabilidad ciudadana se confía en el cumplimiento de esta obligación y será a partir del mes de febrero, cuando se inicie la revisión por las áreas correspondientes de que se cumpla con la norma y el reglamento, previo aviso de las autoridades.

Al respecto, Carlos de la Rosa subrayó que no hay ningún tipo de operativo ni tampoco inspectores autorizados, para llevar a cabo la revisión de esta documentación a negocios establecidos, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse sorprender por seudo verificadores de Gobernación.

"Al día de hoy no hay gente que se pueda acreditarse como nada, porque no estamos operando por el momento. No se dejen sorprender, no hay quien tenga la facultad de ostentarse como inspectores y mucho menos pedir documentación para revisar", precisó de la Rosa Segura.

Por otra parte, informó que se ha iniciado con un proceso de diálogo con comerciantes establecidos en el centro de Cuernavaca, para no invadan la vía pública con mercancía y otros artículos, ya que no hay autorización para esos fines, una acción que va acompañada a la revisión del padrón que se heredó de la anterior administración sobre permisos para comerciantes semifijos, ambulantes y tolerados.

Carlos de la Rosa agregó que el padrón entregado de vendedores del centro, avenida Morelos, la glorieta de La Luna, Plan de Ayala en las inmediaciones del Hospital del IMSS, entre otros sitios asciende a mil 400 personas.

Sin embargo -aclaró el Secretario del Ayuntamiento- debido a los "permisos piratas", fotocopiados y replicados, dicha cantidad sube a mil 800 ambulantes, por lo que la tarea será depurar y establecer legalidad de dicho padrón.

Estas irregularidades, son las que se están documentando para que en breve y en acuerdo con dirigentes de sindicatos y organizaciones que representan a semifijos, ambulantes y tolerados.

Y agregó, "No está permitido, si tienen una concesión o permiso, lo ejerza un tercero en su nombre, no se trata de generar un monopolio del comercio ambulante", luego de conocerse que hay comercios que están en funcionamiento a partir de fotocopias de permisos y lo utilizan en diferentes partes de la ciudad, asunto que advirtió Carlos de la Rosa se regulará





