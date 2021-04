Todas las mujeres deben hacer valer su voz: Maricela Zamora

“Yo lo que les puedo recomendar a todas aquellas mujeres que dudan de sus habilidades y sus alcances es que no tengan miedo, ustedes aviéntense, arriésguense, si tiene dudas pregunte siempre hay alguien que las puede apoyar, no tengan miedo arriésguense y seguramente podrán salir adelante” Maricela Elizabeth Zamora Chávez, presidenta de la asociación civil Ámate Morelos.

Con 55 años de edad, nacida en el municipio de Cuautla la también Coordinadora del Observatorio de Crímenes de Odio de LGBTTTI, y suplente del tesorero en el Comisariado ejidal de Cuautla, lleva 15 años realizando activismo social, el cual desde hace seis años se formalizó con la creación de la asociación civil Ámate Morelos pues se enfocó en apoyar y defender a todas las personas que integran el colectivo, casi a la par, es decir hace cuatro años comenzó con un programa de entrega de calzado a estudiantes de primaria de bajos recursos en los municipios de Cuautla y Ayala y también desde hace dos años comenzó a atender y apoyar a diversas trabajadoras sexuales de la región, lo anterior se suma a diversas apoyos extras como entrega de despensas, entrega de pipas de agua, apoyo con algunos servicios funerarios, entre otros.

Ella se ve a sí misma como una mujer lesbiana fuerte y capaz la cual tuvo una infancia y una juventud muy feliz pues siempre tuvo el apoyo de su familia, sin embargo reconoce que no es fácil salir al mundo cuando se es mujer y se tienen preferencias sexuales diferentes, “Si para una mujer heterosexual a veces es difícil enfrentar los retos de la vida, para mi siendo una mujer lesbiana me fue un poco más difícil, ahora no es como antes pues antes no se tenía una mentalidad tan abierta como lo es hoy, pero con ello reafirme que nada es imposible para una mujer cuando se propone las cosas, no importa el trabajo, las preferencias sexuales, si se es mamá o no, las mujeres somos fuertes y muy capaces”.

Para ella el ocho de marzo significa una fecha de agradecimiento a todas aquellas mujeres que, a lo largo de la historia han luchado, han trabajado y se han esforzado para que en la actualidad la mujer tenga la libertad, el empoderamiento y las oportunidades que hoy tienen.

Zamora Chávez recalcó la importancia de que todas las mujeres hagan valer su voz, hagan respetar su cuerpo y decidan sobre su sexualidad pues no importa la preferencia sexual las mujeres deben de hacer respetar sus decisiones, su cuerpo y su entorno.

“Dudas las hay desde que nacemos pero todo lo vamos quitando poco a poco, las mujeres deben luchar por lo que son para así poder ser libres”.

La entrevistada destacó que también la imagen de la mujer ha destacado en el sector agrícola, pese a ser un sector predominantemente dominado por hombres, la presencia de la mujer se ha ido posicionado en los temas de campo destacado por su detallado trabajo y los buenos resultados del mismo.