Titular de Derechos Humanos justifica compra de camioneta de lujo

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) adquirió una camioneta Jeep Grand Cherokee con valor de más de millón y medio de pesos a finales del año 2022. El presidente del organismo, Raúl Israel Hernández Cruz, atribuyó la compra a un tema de seguridad.

“La camioneta la compró la Comisión para interés de la Comisión; es parte del patrimonio de la Comisión de Derechos Humanos... La factura es a finales del 2022, ¿qué pasó a finales del 2022?, luego de una sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al darle cumplimiento tanto el Congreso como la autoridad Hacendaria asignaron un ajuste inflacionario por dos años de ejercicio que fue 2021 y 2022, en 2022 se recibe ese recurso con el que se adquirió la camioneta”.

Dicho recurso obtenido, explicó, podría devolverse o utilizarse para la adquisición de un vehículo, que, según Hernández Cruz, pidió fuera más barato que el de los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de otros organismos autónomos.

“Derivado del uso responsable, racional y transparente de este recurso, derivado de esta sentencia, es que sobró este remanente y con ello pudimos hacer la adquisición de esta camioneta, cuya única directriz que yo solicité al personal administrativo fue que su costo fuera inferior al de cualquier otro poder del estado y de otros órganos autónomos”.

Hernández Cruz dijo que determinaron hacer el gasto por seguridad, debido a que fue víctima de un robo en aquella época, e hizo referencia al ataque armado en contra de las instalaciones del organismo en agosto de 2023.

“La justificación adicional que se tomó en consideración para no devolver este recurso y aprovecharlo en interés, fue que, recordarán, en aquel tiempo fui víctima de un robo de vehículo, fui perseguido, fui acosado, fui presionado para dejar el cargo y tuvimos un ataque armado a la Comisión, es decir, existía una situación que ameritaba para poderla sobrellevar, no es nada descabellada en nuestro estado, yo no sé si, por ejemplo, un mejor vehículo le hubiera permitido a Marco Alvear, presidente del IMIPE, conservar la vida, cuando fue ultimado en el centro de Cuernavaca”.

Aseguró que el recurso se encuentra auditado, por lo que descartó irregularidades en este caso.

Para el 2025 la CDHM solicitó un incremento presupuestal del 26 por ciento, pues solicitaron 46 millones de pesos para ejercer el próximo año.

Hernández Cruz sostuvo que la crisis en materia de derechos humanos continúa y se podría agravar con la extinción de organismos de transparencia y el incremento de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la reforma judicial, entre otros.