Congreso buscará un perfil profesional para el Centro de Conciliación Laboral

El diputado presidente del Congreso de Morelos, Francisco Erik Sánchez Zavala, aseguró que la designación del titular del Centro de Conciliación Laboral será en base a sus capacidades y perfil, garantizando que no será por intereses políticos.

Luego de que la secretaria de Desarrollo Económico y el Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González, confirmara que desde el pasado 14 de septiembre enviaron la terna incluyendo a tres personas para la dirección general del nuevo centro, en base a la norma aprobada la semana pasada por el Poder Legislativo, el parlamentario aclaró que tendrán que privilegiar el mejor perfil, avalando a la ciudadanía que esta nueva dependencia mejorará las cosas.

Si bien aclaró, hasta el momento, no tiene conocimiento sobre la llegada de la terna al Congreso de Morelos, una vez que se haga de su conocimiento arrancarán a marchas forzadas el análisis de cada uno de los aspirantes preseleccionados por el Poder Ejecutivo, a fin de poder concretarlo antes del 1 de octubre, que debe entrar en funciones el nuevo Sistema de Justicia Laboral en el estado.

“No son temas políticos, no son puestos políticos, es un tema de perfiles de profesionales para ir a trabajar en la función que se les va a encomendar”.

De acuerdo a la recién creada, Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado, la representación legal del organismo público descentralizado estará a cargo del director general, por lo que el trámite y la resolución de los asuntos de su competencia, corresponden originalmente al director general.

El director general será nombrado a través de la terna que el Ejecutivo Estatal someta a consideración del Congreso del Estado, quien realizará la designación correspondiente. La designación debe hacerse por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura, dentro del improrrogable plazo de 30 días.

La norma indica que si el Congreso local no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Estatal. En caso de que el Congreso del Estado rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Estatal someterá una nueva terna, en la que no podrán repetirse los integrantes de la primera terna, de manera conjunta o individual, en caso de incumplimiento a estas disposiciones se tendrá por no presentada la terna.

Si esta segunda terna, habiendo cumplido con todas las formalidades y requisitos establecidos en esta Ley, fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Estatal.

El director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado desempeñará su encargo por un periodo de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. Sólo podrá ser removido por causa grave en los términos de la Constitución Local.