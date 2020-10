Tienen miedo los morelenses

A partir de los sucesos de violencia que han ocurrido en los últimos días, la gente de Cuernavaca manifestó que tiene miedo de salir a las calles, incluso a plena luz del día; la mayoría de los consultados aceptó que a fuerza ha cambiado sus hábitos para evitar salir lo menos posible y exponerse a una situación de delito como el robo, el asalto y las balaceras. Comerciantes, empleados, transportistas, amas de casa, vendedores ambulantes y propietarios de negocios consideraron que, ante la indiferencia oficial, cada día están más inseguros, expuestos a la violencia y con miedo de poner un pie fuera de sus domicilios.

En días pasados, El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla mostró información sobre el costo incalculable para los sectores de invertir en la seguridad, para la apertura de negocios, pero al menos cuentan con recursos para invertir una parte de sus ganancias, pero taxistas, amas de casa, comerciantes, vendedores ambulantes, y empleados mediante el anonimato púbico, confesaron que ya no confían en nadie, incluso cuando caminan por las avenidas, cada uno dio respuestas y reacciones diversas, pero coincidieron que no se sienten seguros en sus municipios y tampoco en la capital cuando se dirigen de su trabajo o regresan a sus casas, ante lo que consideran una escalada de violencia en Morelos.

Con nombres ficticios diremos que Gerardo, de oficio taquero en el primer cuadro de Cuernavaca, dijo que es alto el nivel de la delincuencia; en su trabajo aceptó que prácticamente se están cuidando de todos, con el miedo permanente de ver qué comensales llegan al negocio. “Hay temor ante la violencia, ha fallado el gobierno en brindar la seguridad que nos merecemos”.

Asimismo, para Graciela que ha sido comerciante de la glorieta La Luna por más de una década, hizo saber que como mujer y ama de casa no se siente segura salir a las calles, “no podemos estar tranquilos en el trabajo por la inseguridad, me da miedo salir a la calle, pero si no lo hago no como, nos tenemos que estar cuidado los de abajo para salir a delante, porque los de arriba, no hacen nada y ellos si tienen guaruras”.

A Gabriel como taxista, le ha tocado vivir y ver cosas que nadie lo creería, mencionó que la inseguridad ha rebasado a las autoridades, “ya no estamos seguros en ningún lado, no sabemos a qué hora ni en dónde pasará algo, la violencia está muy alta, aquí (en el taxi) la sufrimos a diario, subimos pasaje y no sabemos ni quiénes son o qué nos puede pasar, el gobierno nos ha fallado bastante, hoy en día nadie está seguro en Morelos”, aseveró molesto.

Igual que Daniel que como trabajador del volante, con itinerario fijo, sale todos los días con el Jesús en la boca, rogando regresar y es que como rutero la inseguridad y la violencia es de todos los días como la ruta que debe cumplir, “somos agredidos, nos pegan casi siempre es seguro, nos asaltan, y aunque la seguridad es primordial para la ciudadanía, pero no ponen orden desde el gobierno; no me siento seguro, pero debo salir a trabajar”, afirmó resignado.

Cada ciudadano es el reflejo del enojo, de la inconformidad, del miedo que hay, que viven, y que enfrentan cada día, y ni siquiera en sus domicilios están a gusto porque saben y muchos de ellos conocen o han vivido el robo mientras no estaban al salir a trabajar. Por eso rogaron y exigieron todos que las autoridades realmente se apliquen en su trabajo y respondan a las necesidades de la gente “en campaña se comprometieron a poner orden y terminar con la violencia e inseguridad, que habría calles alumbradas, empleo, y mejoras, pero hoy solo han dejado miedo, terror, enojo e inconformidad y eso tendrán muchos en sus campañas.

DELITOS, AL ALZA: SENSP

Delitos como el robo de negocio, vehículo, motocicleta, así como feminicidio y secuestro muestran un repunte de incidencia, en comparación con el año pasado, según cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP).

De acuerdo con las estadísticas que registra, de enero a agosto de 2020 se registraron 10 mil 057 robos de diferentes tipos; de ellos, mil 702 corresponden a robo de negocio, mil 747 a robo de vehículo y 734 a robo de motocicleta.

En el reporte se muestra que en el 2019 en Morelos de enero a agosto se registraron un total de 998 robos a negocio, sin embargo, para este mismo período de este año son un total de mil 702, es decir 704, lo que representa un 70.5 por ciento más, del total de robos se reportó que el 50 por ciento de estos robos a negocio fueron de manera violenta.

En tanto los delitos como feminicidio y secuestro también han presentado un incremento en comparación al año anterior, ya que en feminicidios en el periodo mencionado del 2019 fueron 21 de estos, pero para este 2020 fueron 27, es decir seis más lo que representan un 28.6 por ciento, en tanto el secuestro en el 2019 se tenían reporte de 40 privaciones de la libertad, mientras que este año suman 43, es decir 7.5 por ciento más que el año anterior./Con información de Ofelia Espinoza