Tiene el PRI nuevo directivo

A partir de este martes, Jonathan Márquez Godínez, ex Secretario de Organización del CDE, asumió el cargo de Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, por medio del mecanismo de prelación que establecen los Estatutos en caso de ausencia simultánea del presidente y la secretaria general del partido, situación que se cumplió, ante la renuncia de Alberto Martínez González y la solicitud de licencia temporal de Maricela Velázquez Sánchez.

Luego de asumir como Presidente del Comité Directivo Estatal en la entidad el originario del municipio de Temixco, afirmó que para la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno esta entidad es una prioridad electoral para el PRI, en el 2021.

Y es que “nunca antes la dirigencia nacional ha estado tan cerca de Morelos, es nuestra fortaleza y la vamos a aprovechar”, subrayó, al tiempo de destacar que él, como Alejandro Moreno, es un militante que comenzó desde abajo, que sabe lo que es el trabajo de base, sudar y ganar elecciones. “Lo conozco muy bien y trabajaré unido, coordinado y leal”, indicó.

En un breve acto en salón principal del CDE, con la presencia del Secretario de Atención para Estados en Oposición del CEN, Mariano González Aguirre, Jonathan Márquez Godínez destacó que sus objetivos como líder del priismo morelense son “unir al partido, para ser más fuertes. Vamos a salir a las calles para recuperar la confianza ciudadana. Vamos a ser una oposición firme e inteligente, pero sobre todo vamos a volver a ganar elecciones”.

Como presidente del partido, dijo "voy a pasar más tiempo en el territorio que en el escritorio; voy a estar para servir a la militancia con todas mis fuerzas y energía. Les pido que me den su confianza y su respaldo, para trabajar por el PRI, para volver a ganar elecciones y para regresar a ser gobierno".

El ahora lider priista, convocó "desde Morelos a cerrar filas en torno a nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno, porque unidos somos más fuertes y porque él me ha dicho que va a apoyar personalmente el esfuerzo electoral en Morelos. Él no nos va a fallar y por eso no podemos fallarle. Hoy, empezamos a hacer historia juntos”.

Cabe decir que, Jonathan Márquez Godínez se ha desempeñado en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI como Secretario Adjunto a la Presidencia, Coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario, y Coordinador de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. En 2018 recibió el Galardón al Mérito Militante.

Ha sido Consejero Político Nacional, Estatal y Municipal, Delegado Electoral del CEN en La Paz, B.C.S. y en Pachuca, Hidalgo, y actualmente es integrante de la Comisión Política Permanente del PRI.

También ha fungido como Secretario de Organización del CEN de la Red Jóvenes por México, Presidente del entonces Frente Juvenil Revolucionario (FJR) en Temixco, y Coordinador Regional del CEN del FJR en Puebla, Morelos y Ciudad de México, y en Morelos, ha sido asesor en el Poder Legislativo, y en la Administración Pública Federal y Municipal.