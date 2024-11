Tianguis navideño del ALM tendrá menos comerciantes

La directora del mercado Adolfo López Mateos (ALM), Sara Bello Olmedo confirmó que sí se realizará el tradicional tianguis navideño, aunque con una reducción del 75% de participantes debido a la falta de espacio.

Informó que el viernes 29 de noviembre se definirá en qué áreas de la central de abastos se instalarán los puestos, ya que las opciones restantes, como la Plaza de Armas, fueron descartadas.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

"El estacionamiento de Las Flores es una opción que no tenemos descartada aún, cuando tengamos el número de comerciantes listos se tomará la decisión, en el andén uno no es viable. Serían menos que en años pasados, teníamos un número general de 400 locales en ese sitio, pero aproximante serán unos 100", declaró.

Si las fechas se respetan, los comerciantes deberán estar instalados con mercancía navideña a partir del primero de diciembre. Sin embargo, usar el andén uno sigue siendo imposible, ya que el gobierno estatal no ha entregado los locales remodelados a los vendedores que tuvieron que ser reubicados provisionalmente.

Local Comerciantes ven factible colocar tianguis navideño en Plaza de Armas

Por ahora la dirección del mercado ALM está enfocada en recibir las solicitudes de los interesados y verificar que cuenten con los permisos necesarios para participar en el tianguis. Una vez que se tenga el número total de comerciantes, se definirán las áreas donde se podrán instalar.

Tanto el Ayuntamiento de Cuernavaca como el gobierno estatal, junto con la dirección del mercado ALM, trabajan para que la venta no se cancele, como ocurrió en 2023 debido a las obras de remodelación que aún afectan a los locatarios.

Bello Olmedo señaló que el número reducido de participantes no solo se debe al espacio limitado, sino a que algunos comerciantes, pese a tener sus permisos en regla, decidieron no salir a vender este 2024.

"Hay personas que cumplen con todos los requisitos, pero esta vez prefirieron no participar", comentó.

Comerciantes tienen opciones limitadas para vender

Manuel Alejandro Delgado, secretario general de la Unión de Comerciantes del ALM, explicó que las alternativas para vender son pocas.

"El andén uno no será desalojado, la Plaza de Armas tiene actividades programadas para esas fechas y no hay otra propuesta viable. Lo que queda son los espacios disponibles dentro del mercado, las explanadas, la que está atrás de la Virgen, Wendy, que está por la bajada del Puente del Dragón, y la zona donde antes se colocaban los puestos del lado sur está por definirse", explicó.

Finanzas Comerciantes del Adolfo López Mateos aún no tiene lugar para el tianguis navideño

Este será el segundo año en que los clientes no podrán encontrar productos típicos de la temporada navideña, como los relacionados con el Día de la Virgen de Guadalupe, Navidad o Reyes Magos en el área tradicional donde llevaban décadas colocándose.

Aunque los comerciantes están aliviados porque la venta no se cancelará, no están del todo conformes. Ya que la experiencia reciente del Día de Muertos en el estacionamiento de Las Flores, no fue buena en términos de ventas.