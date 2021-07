Tianguis de Temixco restringe el acceso a menores

En el tianguis de Temixco ya no se permitió el ingreso de menores de 15 años de edad, lo que generó algunos altercados con padres de familia.

Incluso a algunas personas no les importaron las indicaciones y agredieron a los encargados de los filtros sanitarios; otros empujaron a las personas y a la fuerza ingresaron con los menores de edad. Pese esta situación, en el lugar no había presencia de elementos policiacos que pudieran poner el orden. Sin embargo, algunos niños tuvieron que esperar en las inmediaciones del tianguis mientras sus familiares hacían las compras, lo que provocó aglomeraciones en las entradas del sitio.

Alrededor de las 10 de la mañana, elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil realizaron una inspección al interior del tianguis de Temixco para vigilar que se cumpliera con todas las medidas sanitarias.

En total se apercibió a más de 15 locales, los cuales no respetaron completamente el protocolo del escudo de la salud, es decir, no portaban correctamente el cubrebocas o incluso no lo llevaban puestos, tampoco tenían gel antibacterial o los clientes no respetaban la sana distancia.

Aunque sólo se trató de llamadas de atención, Protección Civil indicó que en caso de no respetar los lineamientos serán multados de manera individual.

Al interior, el tianguis de Temixco operó el cien por ciento de los comerciantes, al igual que los vendedores ambulantes que el Ayuntamiento permite instalarse en los alrededores.