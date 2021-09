Terna para titular de Conciliación se presentará al Congreso

Aún no está decidido quién ocupará la titularidad del Centro de Conciliación, este día se habrá de presentar la terna al Congreso local, en caso de que el legislativo no apruebe alguno de ellos será el gobernador quien tomé la decisión en la designación, afirmó la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Cecilia Rodríguez González. Luego del Izamiento de Bandera que le tocó presidir este martes 14 de septiembre, la funcionaria subrayó que los nominados son abogados con trayectoria en el ámbito laboral pero no sé atrevió a dar sus nombres.

Confirmó que luego del trabajo que se hizo en el Congreso y con la ley que salió publicada el jueves por la noche, deberán pasar como máximo 10 días para poder cumplir con la normatividad y de esa manera el gobernador del estado pueda enviar la terna al Congreso. Eso se cumplió el 14 de septiembre, la terna fue enviada en tiempo y forma.

“Son tres personas y en la terna están incluidos hombre y mujeres, que traen un antecedente en temas de conciliación y laborales, y también personas que han trabajo en la justicia laboral”. El tema más importante a partir de esta nueva modalidad en materia laboral es cambiar la cultura que se aplicaba, de allí que se consideraron perfiles conciliadores y no aquellos que en lugar de procurarlos apuestan al litigio, por ello, presumió que las tres personas cuentan con el currículo y la experiencia que se requiere para el Centro de Conciliación.