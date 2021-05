Tepoztlán reactiva su vida turística y comercial manteniendo protocolos sanitarios

Al encontrarse Morelos en semáforo color verde, en el Pueblo Mágico de Tepoztlán, los comercios ya podrán operar al cien por ciento de su capacidad, pero deberán seguir implementando los protocolos sanitarios y de protección, además de que el Gobierno Municipal continuará con las supervisiones y sanitizaciones de espacios públicos.

El pasado lunes la entidad pasó al semáforo color verde, por primera vez ocurre en lo que va de la emergencia sanitaria, y ante ello los establecimientos y prestadores de servicios de este municipio, podrán funcionar al cien por ciento, así lo dio a conocer el director de salud de Tepoztlán, Mario Gutiérrez Vázquez.

Informó que este martes la Secretaría de Salud Estatal les mandó las indicaciones que se tienen que establecer en el semáforo color verde, “lo que se nos está pidiendo es que no dejemos de hacer operativos, que no dejemos de hacer verificaciones, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio en todo el estado, lo que nos piden no ajar la guardia y continuar con todas las medidas preventivas”.

Los filtros sanitarios y personal de salud distribuidos en los alrededores del zócalo y mercado continuarán para controlar tener un control.

Mario Gutiérrez indicó que los fines de semana continúan con los operativos para verificar a los establecimientos, y también en comunidades donde se instalan tianguis; asimismo se continuará con la sanitización de espacios públicos.

Cabe destacar que desde que inicio la pandemia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tomó la determinación de cerrar el acceso a la pirámide del Cerro El Tepozteco, y hasta la fecha incluso esta prohibido por el municipio acceder a los cerros para evitar incendios; así que las actividades que pueden realizar visitante, es recorrer sus calles del Pueblo Mágico, visitar comercios y restaurantes; así como aprovechar los servicios que ofrecen hoteles, posadas y spas.

RESTRICCIÓN

Desde el inicio de la pandemia el INAH cerró el acceso a la pirámide, y el pueblo a los cerros, lo que sigue en pie.