Tepoztlán reabre el acceso y retira los filtros sanitarios

Ante el cambio del semáforo epidemiológico de naranja a amarillo en el estado de Morelos el Ayuntamiento de Tepoztlán en coordinación con el Consejo Municipal de Salud mediante un comunicado informó que tomó la decisión de retirar los filtros sanitarios instalados desde el 9 de abril de este año.

El cambio de naranja a amarillo permitirá realizar “casi” todas las actividades productivas aunque no al cien por ciento aún, el cambio no representa que la epidemia esté por culminar, sino que es momento de no bajar la guardia y reforzar las medidas de higiene, protección y sana distancia para evitar fuertes rebrotes.

Sin embargo, piden a la población y a los visitantes no confiarse y continuar con las medidas sanitarias, ya que mientras no exista un tratamiento específico y/o una vacuna, la clave es eludir aglomeraciones y siempre portar el escudo de la salud.

“A partir de este lunes podrán reactivarse más actividades económicas y sociales, no obstante, esto debe ser siempre priorizando la seguridad de todas y todos, es decir manteniendo los protocolos sanitarios establecidos y acatando las recomendaciones emitidas por las autoridades federales, estatales y municipales.”