Tepoztlán contará con una nueva línea de transporte público

La Cooperativa Ometochtli inició sus operaciones de transporte público alrededor del año 1936, del municipio de Cuernavaca al de Tepoztlán, pero con el paso del tiempo el servicio comenzó a ser cada vez más deficiente hasta el punto que este fin de semana los ciudadanos del pueblo mágico solicitaron que otra línea de autobuses se hiciera cargo del derrotero.

En los últimos años los accidentes comenzaron a ser cada vez más frecuentes y la “gota que derramó el vaso” fue el choque de una de sus unidades registrado el pasado fin de semana en el barrio de Los Reyes, lo que dejó a 20 personas lesionadas, entre ellas al chofer del autobús que se reporta grave.

“No hay mal que dure 100 años y pueblo que los aguante, y el error de la Cooperativa fue que no dieron la atención como debe ser a una sociedad cooperativa. Estos se cerraron y se convirtió en un grupo pequeño, en una sociedad anónima disfrazada de cooperativa para no pagar los impuestos. Ese fue su mayor error, no invertir”, afirmó Constantino Romero, vecino de San Juan Tlacotento.

Así que este jueves, en punto de las 6:30 horas, desde el barrio de San Juan Tlacotenco un autobús de la línea Mi Bus, que pertenece a la empresa Pullman de Morelos, comenzó a prestar el servicio de esta compañba en el mismo recorrido que hacen actualmente los camiones Ometochtli.

En un principio se dijo que podría ser la compañía Transportes Estrella Roja los que harían competencia a la Cooperativa, pero al final se decidieron por “Mibus”. También se dijo que los operadores de Ometochtli realizarían bloqueos a la circulación para evitar la invasión de su derrotero, pero no hubo movilizaciones en Tepoztlán.

“Se había difundido la información que iban a cerrar el paso, pero no han hecho nada y nos convendría que lo hicieran. Sobre los lesionados, hasta ayer nos informaron que el chofer del camión accidentado nos dijo que lo trasladaron al hospital general de Cuernavaca, pero aún no recibe la atención médica necesaria, es lo que nos habían informado”, aseveró Constantino.

Y es que, al igual que el resto de la tripulación que resultó lesionada, la línea de autobuses “Ometochtli” no contaba con un seguro para solventar los gastos médicos en caso de algún accidente o siniestro. Esto de acuerdo con los familiares de los afectados, quienes denunciaron que la Cooperativa pagó solo una parte de la atención hospitalaria de los heridos.

Por ahora, los horarios en los que Mi Bus está brindando el servicio de salida de Tepoztlán a Cuernavaca a las 6:30, 7:00, 11:00 y 12:00 horas. Mientras que de Cuernavaca a Tepoztlán las salidas son a las 9:00, 10:00, 18:00 y 19:00 horas. El costo del pasaje por todo el trayecto es de 32 pesos, mientras que 10 pesos de San Juan Tlacotenco a Tepoztlán.

Esta nueva línea si cuenta con un seguro de viajero de acuerdo a los pobladores que ya se oponen a abordar las rutas Ometochtli.





