Tepoztlán: Comuneros denuncian venta ilegal de tierras

Un grupo de por lo menos 150 habitantes de Tepoztlán, todos integrantes del comisariado de bienes comunales se manifestaron la mañana de este martes 26 de abril en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) distrito 18 de la calle Coronel Ahumada en Cuernavaca.

El motivo es que el actual dirigente, Lucio Cuevas Romero, está vendiendo tierras de forma ilegal, además de pretender acaparar la indemnización de predios por la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla.

Esteban Ramírez Castañeda, uno de los inconformes, aseveró que los ciudadanos presentaron un recurso de inconformidad ante el TUA que posteriormente llegó hasta la sala regional que fijó un plazo de 70 días para resolver el caso, que sería reponer la elección en asamblea del pueblo.

Sin embargo, el tiempo se agotó el pasado 15 de abril y hasta el momento las autoridades del TUA no han dado una resolución, así que molestos, llevaron a cabo una protesta en la sede de ese Tribunal.

“Esto ha generado mucho robo, mucha incertidumbre y cuestiones irregulares porque no se ha dictado la resolución. Hablamos con la magistrada y ella se comprometió a que en 15 días iba a dictar la sentencia, pero hasta ahora no hay ninguna respuesta”, explicó Esteban.

A los ciudadanos les preocupa que la magistrada del caso pueda actuar con parcialidad, pues en redes sociales apareció en una fotografía junto a Lucio Cuevas, así que pidieron que se actúe conforme a derecho.

“Queremos que se hagan las cosas de forma transparente, que no haya corrupción, nosotros venimos a pedirles que se hagan las cosas con apego a la ley, no venimos a pedirle que la corrompa y si no tenemos la razón que no nos la dé, pero ahora en lugar que nos dé la cara, se están escondiendo”, denunció Esteban.

En este sentido, mencionó que vender propiedades, en sitios que no está permitido por el pueblo de Tepoztlán, como lo estaría haciendo Lucio, puede generar conflictos no solo entre los habitantes, sino también entre las personas ajenas al pueblo mágico que estén comprando.

Los manifestantes provocaron el cierre de la calle durante horas y más tarde se retiraron con la promesa de regresar en caso de que en los próximos días no exista una resolución del conflicto.