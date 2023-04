Tepalcingo apuesta a la seguridad para atraer turismo

En Tepalcingo están rehabilitando las vialidades y creando más módulos de seguridad para impulsar el turismo, según informó Jesús Juan Rogel Sotelo, presidente municipal.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

El edil compartió que buscan obtener más recursos económicos para impulsar a los prestadores de servicios, reforzar las tradiciones del municipio y mejorar la imagen para habitantes y visitantes.

La construcción de un recinto cultural y deportivo en la entrada de Tepalcingo es una de las obras planeadas por el edil, sin embargo, hay más peticiones en la lista como la renovación de calles, banquetas, iluminación, las cuales ya están en marcha.

Una de las vialidades principales para llegar a Tepalcingo, es la carretera Tepalcingo- Axochiapan, que próximamente será pavimentada, y colocarán banquetas y alumbrado público.

“No tenemos banquetas en la entrada del municipio, no está pavimentado y es una polvareda, como queremos traer a turismo si no hay por dónde van a caminar, tenemos ya un proyecto muy bueno pero no sólo es el recinto cultural y deportivo, es y todo lo que hay a su alrededor y en eso es lo que estamos trabajamos nuestro municipio merece mucho más“, precisó.

Finalmente, Rogel Sotelo indicó que reforzarán la seguridad, implementando módulos de atención en la cabecera municipal; estas obras se realizarán con recursos propios pero también contarán con un recurso del Gobierno estatal y federal, para concluirlas este mismo año.











Únete a nuestro canal de YouTube