Tensión en Hueyapan: Temen desalojo del Concejo

Luego de que el miércoles pasado un grupo de pobladores del barrio de San Miguel tomara las oficinas del Concejo Municipal Indígena de Hueyapan desconociendo a ocho de sus integrantes, entre ellos el concejal vocero Jorge Enrique Pérez Meléndez, este domingo el representante legal del Concejo, Pablo Alonso Rodríguez, alertó a la comunidad sobre posibles agresiones, represión y conatos de violencia hacia las personas que mantienen tomadas dichas, acciones de las que responsabilizó previamente a los concejales.

“Los antes mencionados carecen de representatividad y usurpan funciones, así como otras anomalías, además de llevar a cabo acciones que han puesto en peligro la paz social e incitan al desorden, con acciones que ponen en riesgo la estabilidad del municipio indígena de Hueyapan”, emitió el representante legal a través de un comunicado.

Por su parte, integrantes del concejo municipal, desconocidos como tales por el grupo que se plantó en las oficinas, negaron una posible intención de desalojar las instalaciones con actos de violencia. Así lo expuso Jesús Pérez Martínez, concejal secretario:

“La movilización es pacífica y no ha habido agresiones por su parte, y por nuestra parte por lo pronto mucho menos se van a realizar, no vamos a caer en provocaciones; vamos a buscar la forma de platicar y en caso de que no podamos liberar el espacio, que al final de cuentas son oficinas rentadas, buscaremos la forma desde dónde brindar los servicios para la ciudadanía”, expuso Pérez Martínez.

El concejal secretario reiteró que el equipo encabezado por Pérez Meléndez sigue realizando actividades propias del concejo, aun cuando hay pobladores que los desconocen como tales desde que, en julio pasado, el concejal secretario renunciara a su cargo en una asamblea general.

De acuerdo con uno de los testimonios recogidos el miércoles pasado, la toma de las oficinas continuará hasta que el Tribunal Estatal Electoral emita una resolución respecto a la denuncia que habría iniciado el concejal vocero tras la asamblea realizada en julio.