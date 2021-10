Telefonistas morelenses se mantienen en pie de lucha

Aunque los desacuerdos con la empresa Teléfonos de México llevan tres años, los trabajadores del Sindicato de Telefonistas mantienen su lucha, dijo, Roxana Montes Pérez secretaria de la sección 10 de la organización sindical por la cerrazón que ha mostrado al querer mutilar derechos; lamentó que a pesar de las acciones de protesta la empresa insista en mantener una actitud retadora lo cual, tensa el ambiente laboral; esta semana preparan acciones entre ellas paros escalonados y mítines en las oficinas.

El interés de esta lucha, expuso, es conservar los derechos que han sido adquiridos y que están señalados en contrato colectivo de trabajo, “estamos buscando conservar la cláusula denominada 149 que se refiere a la jubilación estaría dirigido al personal de nuevo ingreso no incumbe al personal que ya está laborando, sin embargo el perder esta cláusula sería un impacto para el gremio trabajador porque al ser uno de los sindicatos más fuertes en el país, si hay un impacto nacional en ese sentido”.

No obstante, que continúan las negociaciones entre empresa y sindicato durante todo este tiempo, se ha formado una mesa intersecretarial con la Secretaria del Trabajo, y a pesar de que el sindicato ha dado opciones, la empresa argumenta que el pasivo laboral que tiene es muy pesado para la empresa y ha mermado la confianza de los inversionistas para no actuar con la empresa y desarrollarse. Lo que se ha buscado, explicó, Roxana Montes, es pasar de la etapa conciliadora a la etapa mediadora con la dependencia, porque además hay dos emplazamientos a huelga pendientes, cuyo plazo vence el 27 de octubre, pero derivado de que aun un compás de espera por parte de la secretaria del trabajo, se está prorrogando por única ocasión para el 04 de noviembre.

La secretaria general en Morelos del sindicato planteó que se habló por parte de la representación gremial que ya no es posible seguir prorrogando la huelga y si no hay una solución pronto será inminente, dado que no es responsabilidad de los trabajadores “es una situación porque la empresa ha sacado los activos que generaban más ingresos, de tal manera que se ha vuelto inviable, pero nada de eso es adjudicable nada de esto a los trabajadores”.

En Morelos al menos mil 500 trabajadores esperan una decisión, que siguen trabajando de manera normal y brindando el servicio y aunque las condiciones no son las ideales para el trabajo por la falta de insumos, material, herramienta y de personal, no han descuido a los usuarios.

Este día, adelantó han pensado en llevar a cabo probablemente mítines y paros que no afecten las actividades para los clientes de la empresa.