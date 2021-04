TEEM urge una ampliación presupuestal

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local le fue enviado este lunes el oficio emitido por la Secretaría de Hacienda estatal por el que solicita ampliación presupuestal para el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM).

Lo anterior, luego de que el órgano jurisdiccional en materia electoral promoviera un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la insuficiencia presupuestal, al aprobarles para este año, el Poder Legislativo, solo 33 millones 25 mil pesos.

El pasado 3 de marzo, la Sala Superior del TEPJF consideró que corresponde al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo elevar al Legislativo sí determina procedente o no la ampliación presupuestal, en consideración a las circunstancias por el proceso electoral 2020-2021.

Cinco días después, el presidente provisional del Congreso de Morelos, José Luis Galindo Cortez, informó que se generaría una mesa de trabajo entre el gobierno estatal y los magistrados electorales a fin de establecer el monto a entregar como parte de su petición.

De manera económica, refirió, la propuesta acordada entre la magistrada presidenta del TEEM, Martha Elena Mejía y la secretaria de Hacienda estatal era que el presupuesto de 33 millones 25 mil pesos pudiera agostarse hasta el mes de junio, recibiendo a partir de este mes la ampliación presupuestal requerida.

A principios de abril a través de un comunicado oficial, la magistra presidenta del TEEM, Martha Elena Mejía, informó que habían sostenido una plática con la diputada Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública donde se comprometieron a presentar una propuesta de nueve millones y no de 11 millones de pesos como se había establecido anteriormente.

Al Congreso local le fue remitido también la copia certificada del acuerdo que presenta la Secretaría Ejectuvaa al Consejo Estatal Electoral (CEE), mediante el cual se aprueba instar al Legislativo la solicitud de ampliación presupuestal aprobada desde el mes de enero por 243 millones 512 mil 622.40 pesos.

Cabe recordar que esta es la segunda ocasión en que los órganos electorales recurren al juicio electoral para reclamar al gobierno en turno la dotación de recursos suficientes para un año electoral, la primera ocasión fue en 2018 en el gobierno del perredista, Graco Ramírez.

Magistrados del TEEM confiaron que trabajan ya en una situación grave por falta de recursos económicos, ante la negativa del ejecutivo y del congreso para otorgar o ampliar el presupuesto a los órganos electorales para organizar el proceso del 6 de junio podría incluso los trabajos paralizarse de un momento a otro sino se entiende la gravedad del problema aseguró, la magistrada presidenta, Martha Elena Mejía.

A nombre de esa institución, destacó que de manera responsable trabajan incansablemente, incluso sin horario ni fines de semana, pero si no hay un respaldo del congreso o del ejecutivo, irremediablemente vendrá la parálisis.

Para el proceso electoral, recordó el TEEM solicitó un presupuesto de 51 millones, y el ejecutivo recomienda al congreso local que sean 28 y al final el congreso, autorizó solamente 33 millones, y aunque habrían demandado una ampliación de 11 millones; ante la negativa reiterada del congreso, y ejecutivo, han pedido 7 millones 900 mil para tratar de sacar el proceso electoral con ese recurso.

Aclaró que no hay nada oculto en el manejo del presupuesto, de hecho, el recurso lo tienen a disposición, pero si lo ocupan en el proceso electoral para los meses siguientes posteriores al proceso en septiembre, octubre, noviembre y diciembre estarán en ceros y evidentemente el daño será fuerte.

Aunque el proceso electoral no ha iniciado, Martha Elena Mejía, aseveró que están trabajando en una gran cantidad de recursos sobre las candidaturas de los partidos políticos y los expedientes ya llegan a más de 300, que en su mayoría pertenecen al partido Morena. La magistrada presidenta, aseveró son vacilar que en caso de no haber este recurso mínimo de siete millones 900 mil pesos, “nos vamos a paralizar, realmente el trabajo del tribunal se detendrá. Nuestra gente trabaja al doble, sin horario y sin días de descanso, la gente trabaja hasta las 11 de la noche porque no tenemos personal extra, y hasta la madrugada”.