TEEM concluye resolución de 41 medios de impugnación

Ixel Mendoza Aragón, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) informó que el pasado lunes concluyeron la resolución de 41 medios de impugnación, relacionadas con las diputaciones por mayoría relativa y plurinominales.

Mencionó que tras la resolución de los medios de impugnación, cinco personas se mostraron inconformes, quienes son de los distritos correspondientes a los municipios de Tetela del Volcán, Yecapixtla, Jiutepec, Xochitepec y Emiliano Zapata.

No obstante, Mendoza Aragón aseguró que por ahora será la Sala Regional del Tribunal Federal quien resuelva los asuntos: "Nosotros hacemos un trámite administrativo en donde enviamos todas las constancias a la Sala Regional, a efecto de que puedan ellos resolver conforme a lo que a derecho corresponda. Ellos tienen que resolver en el menor tiempo posible para que puedan tomar protesta los legisladores el primero de septiembre".

Explicó que, lo que el TEEM tomó en cuenta para aprobar la revocación de las asignaciones efectuadas a los ciudadanos Gerardo Abarca Peña, como diputado postulado por el Partido Acción Nacional (PAN) y de Gonzala Eleonor Martínez Gómez, postulada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), debiendo expedirse las constancias de asignación a nombre de las ciudadanas Nancy Alejandra Gutiérrez Hernández y Giovanna América Santa Olalla Rivera como diputada propietaria y suplente, respectivamente, así como a los ciudadanos Jonathan Efrén Márquez Godínez y Víctor Iván Saucedo Tapia como diputado propietario y suplente, respectivamente, fue por "un tema de paridad" para que los partidos la cumplan a cabalidad y no solamente se trate de un asunto de simulación.

"Es un avance que se está teniendo en estas resoluciones porque estamos tocando el tema de paridad, pero desde otra perspectiva, no la paridad que conocemos, sino una que va a trascender en la integración y también en los partidos políticos, los cuales van a estar obligados a que al momento de postular sus candidaturas revisen que esto se cumpla no solo en los distritos, sino que también puedan postular en sus listas de candidatos plurinominales a mujeres, si ya mandaron en sus listas distritales a hombres, para que ellas también puedan ser beneficiadas. Eso es lo que señala el proyecto y por cuanto a este tema no hemos recibido ningún medio de impugnación", puntualizó.