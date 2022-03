Tecnológico de Zacatepec confirma caída en su matrícula

Reconoce el director del Tecnológico Nacional de México, sede Zacatepec (ITZ), que cayó la matrícula de la población escolar a consecuencia de la pandemia del Covid-19, de más de 6 mil alumnos que se tenían actualmente solo han inscritos alrededor de 5 mil 150, señalo al confirmar que a partir del 2 de abril reanudan actividades al 100%.

Para el director del Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ), Lorenzo Octavio Hernández Arenas, el que en Morelos se encuentre en semáforo verde, no debe bajarse descuidarse el escudo de la salud: “debemos seguir cuidándonos con el uso cubrebocas, con el uso de alcohol gel, lavándonos la mano permanentemente y limpiando el lugar en el que vivimos, desinfectando baños, y desinfectando las escuelas, aulas, auditorios, salones donde los jóvenes y docentes trabajan, y donde el personal administrativo trabaja.

Reconoció que en lo que resta de este mes de marzo, seguirán trabajando al 50% con la población escolar. Ese 50 % de la población acude a clases durante dos semanas consecutivas, y las siguientes dos semanas el otro 50%, pero a partir del 2 de abril, vamos a estar al 100%, con las medidas sanitarias correspondientes.

Hernández Arena, asegura que hasta ahorita no tienen casos registrados de Covid-19, aunque reconocer que si se registraron contagios en el transcurso de los dos años de la pandemia, “ahorita todos estamos sanos” y se negó a dar cifras, advirtiendo de no tenerlas y no querer aventurarse a dar cifras.

Reconoció que los 5 mil 150 alumnos matriculados, regresaran a clases presenciales el 2 de abril, junto con los 302 trabajadores docentes tanto de tiempo completo, como de asignatura y 120 trabajadores administrativos.

Reconoce que de una matrícula que se tenía antes de la pandemia se llegó a tener 6 mil 4 estudiantes y desgraciadamente disminuyó a 5 mil 150, y entre los argumentos citó que no podían venir porque son de otros estados y no pidieron seguir las clases en línea, porque tuvieron que ponerse a trabajar, porque la economía se complicó, entre otros factores por los que se dieron de baja.

Hablo del interés en rescatar a esos alumnos, ya están haciendo esfuerzos por regresarlos a que continúen, porque además el futuro del país es la educación insistió el director de este plantel donde se ofrecen las ingenierías en; administración, Bioquímica, Electromecánica, Industrial, Química, Gestión Empresarial, Sistemas Computacionales y la licenciatura de Turismo.

Cabe destacar que en este instituto uno de los maestros reconoció que en un grupo de 27 alumnos tres se reportaron positivos del Covid-19, pese a ya tener su esquema completo de vacunación y agradece la honestidad de los alumnos para hacerse las pruebas y aislarse para romper con la cadena de contagios.













➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter

Local