¿Te caíste en un bache? La SICT cubre el daño a los neumáticos

Si te encuentras transitando a bordo de tu vehículo sobre un tramo carretero federal y al caer en un bache se te poncha el neumático, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) gestiona con las empresas que están a cargo del mantenimiento de los tramos federales para que paguen la compostura al usuario, aseguró el delegado estatal, Óscar Rigoberto Coello.

Para que la SICT gestione el pago de los daños necesitas tener bien documentado el incidente con:

Fotografías (toma todas las puedas) del tramo carretero en el que cayó tu automóvil.

(toma todas las puedas) del tramo carretero en el que cayó tu automóvil. La zona de referencia, que deben contar con georeferencias, esta se obtiene en los celulares móviles, cuando la persona toma la fotografía en la descripción de la imagen aparece la ubicación y horario del hecho.

"El programa de cero baches nos ha dado muy buenos resultados, yo le he pedido a las dos empresas que tengo que no hay disculpas ni perdón, yo he obligado a la empresa a que pague el daño si cae en un bache", dijo Rigoberto Coello.

El funcionario aseguró que esto es lo correcto, porque él dio indicaciones muy precisas de que en cuanto aparezca un bache tienen que repararlo.

Las evidencias se tienen que llevar a las instalaciones de la SICT, ubicadas en la carretera Cuernavaca-Tepoztlán, en el poblado de Chamilpa.

Rigoberto Coello agregó que las pruebas pasan por un período breve de análisis y certificación de que el bache se encuentra en la zona donde el usuario denunció, esto para evitar que la población engañe a la autoridad.

Afirmó que si el bache existe será atendido de inmediato y se les apoyará a los usuarios con el daño que este pueda provocar: "Con la georeferencia no hay pierde, lo tengo que encontrar, por eso les pedimos su apoyo para ubicarlos".