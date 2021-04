Taxistas ofrecen respaldo a Jorge Argüelles

Luego de recibir el apoyo de al menos 500 taxistas de tres organizaciones en Cuernavaca, el candidato a la presidencia de Cuernavaca Jorge Argüelles Vitorero destacó que la seguridad y el servicio de agua potable, son los reclamos más grandes de la capital. Los bloqueos y protestas en las calles son la evidencia de que impera la corrupción en el organismo, y está listo para correr a todos quienes se han apoderado de esa oficina como un botín.

Ante los operadores de las unidades que colocaron leyendas con el mensaje del candidato en los medallones de los carros, confió que entiende la desesperación de las familias, porque un día no tienen agua y los otros cuatro tampoco, y así ha sido complicado y difícil enfrentar situaciones de pandemia y muchas otras cosas.

Por eso, anticipo lo que requiere el SAPAC es un sistema nuevo de administración que este lejos de la corrupción, y poner un alto a esos corruptos que hoy tienen tomado el sistema de agua de la ciudad. tenemos que hacer frente a las responsabilidades que el sistema tiene hoy con su enorme deuda, porque si no pagan es claro que habrá corte, pero es responsabilidad del alcalde en turno hacer frente a esas responsabilidades no solamente el responsable debe hacer como que no pasa nada y voltear hacia otra parte”.

Jorge Arguelles, destacó que al SAPAC lo que le hace falta es un refinanciamiento moderno, y actualizado además de contar con una red nueva, porque la tiene es del siglo pasado y deficiente y cuesta mucho mantener.

El candidato de Morena, PES y NA, aseguró que hasta ahora nadie ha podido renovar ni limpiar el SAPAC, pero es la mejor solución para acabar con todos los problemas. A los transportistas dijo, que como gente que trabaja en las calles se dan cuenta que hay una ciudad triste, abandonada y sin brillo, y si hoy ha estado de pie es por gente que día a día busca como salir adelante y con su trabajo llevan adelante a sus familias.