Taxistas exigen placas para vehículos de plataformas digitales

Vehículos que operan en plataformas digitales también deberían portar placas de transporte público para que exista igualdad demanda el Grupo Unido Transporte Público Independencia Asociación Civil, según su vocero Apolinar Enrique Rodríguez Zagal.

“Ellos tendrían que traer placas del transporte público igual que nosotros, para eso existen las leyes para que se pueda controlar este tipo servicio“.

Rodríguez Zagal explicó que los taxistas forman parte de una concesión y deben pagar por sus placas de servicio público, mientras que los conductores de plataformas no enfrentan estas obligaciones. “Esas plataformas no le pagan a nadie, no están reguladas, y la misma Ley de Transporte (artículo 11) dice que nadie puede prestar un servicio público de forma onerosa sin una concesión”.

Otra de las desventajas es que las plataformas no exigen la aprobación de la verificación ante la autoridad, a diferencia de los taxis que deben tener condiciones dignas.

Advirtió que la falta de regulación facilita la comisión de delitos, ya que sin control por parte de la autoridad, algunos conductores pueden alterar los requisitos que las plataformas.

Rodríguez Zagal señaló que mientras se permita operar libremente a estas plataformas, el resto del transporte público no podrá regularse completamente.

En su momento Josué Fernández, titular de la Coordinación de Movilidad y Transporte, comentó que buscarán regularizar los vehículos de Uber y Didi para evitar competencia desleal.

Ataques e inseguridad a taxistas

En materia de seguridad, Rodríguez Zagal indicó que la situación del gremio es crítica, ya que son vulnerables ante asaltos, robos y homicidios.

“El vehículo de un compañero su vehículo desapareció el sábado pasado en Huitzilac, ya apareció el vehículo pero al conductor no lo encuentran“.

En agosto de este año, un taxista fue encontrado sin vida dentro de su unidad en la colonia Azteca de Temixco, en la calle Niños Héroes. Recientemente otro hombre fue asesinado en la colonia Unidad Morelos, primera sección, en Xochitepec. Según las primeras investigaciones, la víctima trabajaba como taxista durante sus días de descanso.